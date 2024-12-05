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瓊瑤離世 書迷告別「愛情至上」時代 于正涉抄襲被點名道歉

中國新聞組／北京5日電
瓊瑤離世，知名編劇兼製片人于正曾涉抄襲瓊瑤的作品，被網友點名道歉。（取材目微博）
瓊瑤離世，知名編劇兼製片人于正曾涉抄襲瓊瑤的作品，被網友點名道歉。（取材目微博）

知名作家瓊瑤4日在台灣輕生，多個相話題迅速衝上微博熱搜榜前五名，中國大陸網友紛紛發文紀念。有大陸書迷稱，瓊瑤小說在文革結束後讓他們「長期荒蕪、隔絕的心靈逐漸復甦」，但也曾被批評「矯情得低級」，瓊瑤離世象徵著告別「愛情至上」時代。不少網友點名曾因抄襲使瓊瑤深受打擊的製片人于正公開道歉，否則發起抵制。

自由亞洲電台報導，瓊瑤的第一部小說在台灣出版於1963年，但直到1980年代才傳入大陸。那時大陸剛結束文革，傷痕文學萌發，依然處於抵制「精神汙染」氣氛中，瓊瑤的小說「使長期荒蕪、隔絕的心靈逐漸復甦」，迅速受到大陸年輕人追逐，僅花城出版社的「菟絲花」一本就賣了幾十萬冊。據1986年11月13日「文學報」，廣州地區70％的學生讀過瓊瑤。

報導引述「波士頓書評」主理人羅小虎回憶，瓊瑤影響了80年代很多人。中國文革的那一代人，十年中沒有任何教育，沒有通俗文學，沒有讀過書的那一代人的渴求，剛好遇到了瓊瑤，就符合了這種需要。1997年的「還珠格格」成為瓊瑤事業的又一個高峰，捧紅了一眾明星演員，給湖南經濟電視台賺來了巨大的利潤、甚至還有聲譽，也代表了中國娛樂產業的新起點。

「言情」一直是瓊瑤作品的關鍵詞。但進入2000年代後，對瓊瑤小說漸漸出現了負面評價，許多人評論她作品的愛情「矯情」，評價她的影視劇中的人物動不動就大喊大叫。有媒體評論說：瓊瑤是矯情的，而且矯情得低級，但是她滿足了大眾的愛情幻覺。

昨天登上熱搜還有于正，不少中國網友要求于正再次向瓊瑤道歉。

據南方都市報報導，2015年，瓊瑤起訴于正抄襲一案終審宣判，于正被判公開道歉並停止傳播抄襲瓊瑤作品「梅花烙」的「宮鎖連城」，5被告方共計賠償原告500萬元人民幣(約68.8萬美元)。2020年底，瓊瑤等多位影視從業者發布公開信籲「抄襲剽竊者不應成為榜樣」。據稱瓊瑤為抄襲一事曾大病一場，並深受打擊六年，但于正一直到判決後才道歉。

中國網友紛紛留言要于正再次向瓊瑤「誠懇道歉」，並籲廣電總局即刻停止播出于正新劇「宮3」，「因為這是唯一能做到尊重瓊瑤女士的事」。

瓊瑤 波士頓 微博

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