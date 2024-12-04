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清除塑膠汙染有解？武大新海綿能吸附水中微塑料、還能重複用

記者黃雅慧／綜合報導

對生命健康造成損害的水中微型塑料物淨化有解，武漢大學科研團隊聲稱，研製出一種可重複使用、可生物降解的新型全生物質纖維海綿，其首次使用時可吸附水中99.8%的微塑料，為清除水中微塑料提供了新策略。相關研究日前發表在國際學術刊物《科學進展》上。

新華社報導，該研究由武漢大學資源與環境科學學院鄧紅兵教授團隊和華中科技大學周雪教授團隊所研發。

鄧紅兵指出，該團隊研製的新型全生物質纖維海綿，由廢棄烏賊骨提取的甲殼素和棉花製成，具有多孔結構和豐富的表面官能團，可以吸附來自食品包裝、紡織品和其他工業產品中的多種常見微塑料。

該研究團隊利用灌溉水、湖水、海水和池塘水四種實際水源的樣本對材料性能進行評估，發現這種材料的吸附能力基本上不受水中無機顆粒、重金屬、有機汙染物和微生物的影響，確定了其在實際水域中的穩定性。

研究顯示，這種新型全生物質纖維海綿在第一次吸附循環中可以去除水中99.8%的微塑料，在經過五個循環後，仍保持了超過95%的去除率，表明它具有良好的可重複使用性。

鄧紅兵稱，生物質材料是解決水中微塑料汙染這一複雜問題有效、經濟的方案，這種全生物質纖維海綿制備方式簡單，具有大規模生產的潛力，有望在不久的將來應用到現實生活中的大規模水處理或家用淨水器內。

世衛組織的資料，聚苯乙烯、聚乙烯等微塑膠常見於地下水和地表水中，主要來自廢水和降雨後的地表逕流。今年2月，廣州醫科大學和暨南大學研究發現，把硬水燒開再簡單過濾，能除去水中80%以上的微塑料。

武漢 世衛

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