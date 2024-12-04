「你死我活的味道」南韓戒嚴中網衝熱搜 有看笑話有讚民主

南韓3日晚間宣布全國進入戒嚴，引起中國社媒關注，不少網民稱「見證歷史」。圖為南韓警察在國會附近維持秩序。（中新社）

南韓 總統尹錫悅在3日晚間宣布全國進入戒嚴 狀態，但不到三個小時後，南韓國會便迅速投票否決這項指令。消息引起中國社媒關注，不少網民稱「見證歷史」。不過，中國駐南韓大使館在戒嚴令發出後，提醒在當地的中國公民遵守命令，「謹慎發表政治意見」。

美國之音報導，在中國社交平台上，與南韓戒嚴有關的熱搜話題霸占了微博熱搜榜。50條最熱話題裡一度有25條都和南韓的戒嚴有關。

環球時報特約評論員、前總編胡錫進在他的微博上稱：「這可不是一般的政治遊戲，而有了政治上你死我活的味道。」 「在一個西式選舉的國家裡，這已經超出了一般的憲政危機，成為真正的對抗。」 他寫道。

但對不少網民來說，這次事件更像是一場有娛樂價值的好戲。有用戶指出，南韓的情況像極講述1979年末一場南韓軍事政變的獲獎電影「首爾之春」，還有網民酸「首爾之春第二部結束了」、「笑死！南韓的政客也太不嚴肅了吧」。

不過也有評論人士認為這場戒嚴的結束顯示了民主的力量，更有博主稱南韓的戒嚴事件並非笑話，而是民眾的勇氣，「他們在兩個小時內的高效、勇敢與行動力，暫時向世人彰顯了民主化進程所取得的政治遺產，仍是朝野共識，仍是民眾共同捍衛的東西，因為它是先輩用一代一代人的抗爭換來的」 。

港媒報導，居住在南韓的華人張小姐說明現場的狀況，昨晚9時許她外出與友人聚會，「我突然在社交群組上收到很多消息稱，韓國有戒嚴令，覺得很恐怖，我就馬上乘搭出租車 回家。」她說，暫未收到工作單位通知停工的消息，預計今日需如常上班。她引述南韓出租車司機說，戒嚴對普通居民以及訪韓旅客影響不大。