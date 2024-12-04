「我的錢做不了主？」中銀行「提款難」 要證明、還限額

為了防詐騙，中國許多銀行在民眾取款時會多加詢問資金來源或用途，但繁瑣的過程引發民怨。圖為中國銀行。（中新社資料照片）

為加強反詐騙措施，中國銀行取款新規不斷出台，卻也造成許多民眾的困擾。有些銀行在轉帳額度設限，有的要求存戶提供派出所開具的資金來源證明，民眾認為這些措施過於繁瑣，可能侵犯合法取款權。

綜合自由亞洲電台、極目新聞等媒體報導，近日中國各地頻繁發生民眾赴銀行取款與工作人員發生爭執的事件，相關話題也在網路上熱議。廣東東莞一名大叔在辦理取款業務時，被銀行要求提供資金來源，大叔當場質問：「為什麼我的錢我做主不了？這些錢是我兒子從上海匯過來的，現在我想轉回去行嗎？我的錢現在要匯回去不行嗎？」

遼寧瀋陽一名網友則遇到在使用農行卡繳納房租時存款無法轉帳，到網點取丈夫剛轉進去的5000元，被銀行要求證明打款人是誰，後又要求需她丈夫到現場處理，還要提供戶口本、身份證、結婚證等材料，才能證明兩人的夫妻關係。另外，河北一名女子去銀行取錢給丈夫看病，則被銀行詢問「住哪家醫院哪個科」，還打了好幾通電話核實。

除了取款時被百般詢問，銀行在轉帳額度上也做了限制。江蘇徐先生說，他的孩子需要繳學費，銀行卻在手機銀行設置了每天轉帳低於5000元的限額，「我小孩子上學要交學費，7000多元都轉不了」。

銀行為了金融安全而實行的繁瑣舉措引發社會廣泛質疑，民眾認為侵犯了自己合法的取款權，銀行方面表示，此舉是為加強反詐騙措施，確保客戶資金安全。對此，網民評論道：銀行不應該讓客戶去證明錢的來源，而是應該由銀行去證明這個錢合不合法。

江蘇陳先生認為，銀行之所以限制居民取款，是銀行現金量不足，「原來是限制5萬以上，現在可能有降低了，我估計銀行現金不多，現在經濟不景氣，超市、大商場顧客購買力都沒有了，營業員比顧客還多。」也有人批評銀行此舉是為了減少資金流失而採取的不當手段，更質疑存款時手續簡便，但取款卻需層層審批，這是否違反了「中華人 民共和國商業銀行法」中「存款自願、取款自由」的原則？

南方都市報日前發表社論，討論近期因銀行反詐措施導致儲戶資金操作受限的案例，指出儲戶對其資金的自由支配權受法律保護，銀行不能以「反詐」為名隨意限制儲戶對帳戶的正常操作。社論強調，銀行在協助反詐的同時，應優化技術和流程，避免大面積誤傷普通客戶。