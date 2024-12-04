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年度10大流行語 city不city、班味、硬控 水靈靈地上了榜

中國新聞組／北京4日電
網紅「保保熊」因一句「City不City」暴紅，這句話也成為2024中國十大流行語。（取材自微博）
網紅「保保熊」因一句「City不City」暴紅，這句話也成為2024中國十大流行語。（取材自微博）

2024中國十大流行語揭曉，其中「數智化」、「智能向善」與互聯網密切相關，因短視頻暴紅的「city不city」、「小孩哥/小孩姐」也是經典網路用語，顯見網路影響力；另外，形容上班族面容憔悴的「班味」以及面對壓力的「鬆弛感」也反映出對現實的寫照。

根據正觀新聞報導，以下是2024年的中國十大流行語：

1.數智化  

數字化和智能化的融合體，即在數字化的基礎上，引入智能化的高級技術，如自主學習、決策優化、預測分析等，從而提高生產效率、優化資源配置、提升管理水平和創新能力。

2.智能向善  

人工智能的發展必須有利於更好增進人類的福祉，既能夠推動產業變革和經濟發展，又能夠讓社會更加美好，實現可持續發展。

3.未來產業

指由前沿技術驅動，具有戰略性、引領性、顛覆性的前瞻性新興產業，包括未來製造、未來信息、未來材料、未來能源、未來空間和未來健康等新賽道。

4.city不city

「city不city」即時髦不時髦、現代化不現代化，源自美國博主「保保熊」在視頻中他和妹妹的對話。另外，「好city」即好刺激、好開心。

5.硬控

最早源於遊戲，之後用來形容某個事物或現象對某人產生強烈吸引力，讓人無法轉移視線和關注。網路上常說的「××硬控我×秒」，表達的就是某種事物非常吸引人，讓人短期內完全淪陷。

6.水靈靈地×××

出自一名南韓女歌手說的話：「我就這麽水靈靈地在中間，周圍都是可怕的姐姐們。」網友們紛紛將「水靈靈地」與各類詞語搭配，形容某種行為生動、鮮活或引人關注。其使用語境逐漸擴大，可用於強調、突出，如「咱們一起水靈靈地出發吧」，也可用於調侃、自嘲，如「我就這麽水靈靈地被開除了」。

7.班味

形容上班工作後，由於任務繁重、條件艱苦、關係複雜等，人們表現出眼神疲憊、面容憔悴、不修邊幅等狀態。

8.鬆弛感

一般指面對壓力時從容應對、善待自己、不慌張、不焦慮的心理狀態。2024年巴黎奧運會期間，中國隊00後小將的「鬆弛感」火遍全網。

9.銀髮力量

指老年群體在社會各個領域產生的不可忽視的力量。類似的「銀髮」族詞語也不斷發展壯大，如「銀髮浪潮」、「銀髮市場」等。

10.小孩哥/小孩姐 

在某方面具有過人才能的孩子。他們年紀雖小，卻擁有非凡才能，成年人自嘆不如，便在「小孩」後加上表示敬意的「哥/姐」稱呼他們。

巴黎奧運 人工智能

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