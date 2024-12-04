不買車投資房產…年輕人搶二手屋 成都「老房獵人」夯

正在向年輕人講解老房的郭娟。（取材自封面新聞）

成都愈來愈多年輕人找上房產中介郭娟，希望透過她在這個城市裡找到安身之處，而他們鎖定的不是新穎豪華的住宅，而是老小區裡的老宅。

封面新聞報導，隨著房產新政實施，據成都住建官方數據，截至11月30日二手房累計成交26115套，為2023年4月以來最高值。反映在「老房獵人」郭娟身上，她手裡成交的老房數量在10月迎來了今年的小高峰，較去年同期翻了倍。

據報導，郭娟表示，在二手房成交中，建成年代在2000年及之前的小區數量占比在20%左右。「去年6月我們整理成交合同，所有買主都是年輕人，而今年3月到現在成交的20套房屋買主也是年輕人。」成都房經協工作人員也稱，今年春節後年輕剛需客群下手積極性超預期，6月以後100萬以內的二手房成交占比持續走高，對首次置業的年輕人吸引力較強。

郭娟用一句話概括：「手裡有8萬（人民幣，下同，約1萬0986美元），買不了一輛好車但能在成都有個家。」在成都工作的女孩李媛麗剛參加工作4年，手裡積蓄不到10萬元，李媛麗心裡算著一筆帳：1.5成首付按揭，50萬（約6.8萬美元）總價，貸款 30年，首付只要8萬元。如果等額本息，月供也才1851元（約254美元），跟一環路附近的套二月租差不多。房子還是自己的，不給房東 打工。「這是我自己存下來的錢，對我來說怎麼樣都是划算的。」