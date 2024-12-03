我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山灣區新嘗試 55元體驗「無菜單」咖啡店

好市多玩具買了10年「孩子長大不再需要」退貨成功

免簽真香 南韓流行「周五下班去中國」 上海吸客率爆表

中國新聞組／北京3日電
張家界成為南韓人赴華旅遊的熱門地，圖為張家界天門山。（取材自瀟湘晨報）
張家界成為南韓人赴華旅遊的熱門地，圖為張家界天門山。（取材自瀟湘晨報）

中國11月8日對南韓試行免簽政策後，南韓赴華旅遊預訂量暴增，許多年輕人甚至在周五下班來場「說走就走」的中國旅行，南韓一家旅行社表示，11月1日至21日，該旅行社的赴華遊訂單環比增長75%，其中上海遊訂單暴增178%。除了上海，網友點名張家界也是這波觀光熱潮的受惠者。

來源：YouTube

綜合大公報、瀟湘晨報等媒體報導，從南韓出發飛到中國，最短只需要一個多小時，在免去辦理簽證的手續及費用後，讓南韓赴華旅遊大爆發。「周五下班去中國」引發中國網友熱烈討論，相關話題更衝上熱搜第一，許多人紛紛喊話「那得來河北啊！那麼近那麼美」、「橘子洲身邊全是南韓人」、「來哈先島吃兩天海鮮再回去」，但更多人提到的是湖南張家界。

有網友表示，南韓人特別喜歡去張家界，還喜歡「邊觀光車邊唱歌」，張家界隨處可見韓文指示牌、南韓餐廳，連街邊小販都能說上幾句簡單韓語。據了解，爬山在南韓幾乎是一場全民運動，然而南韓的山海拔不高，當張家界被推介到南韓時，很快吸引了一大批旅遊者，甚至還出現「送爸媽去張家界成為檢驗子女孝順標準」的說法。

除此之外，張家界有直飛首爾、釜山、清州、大邱等地的航班，只有三個多小時路程，幾乎可以納入到周末計畫裡。且在張家界只需人民幣4000元（約552美元）就可以遊玩一個星期，對於年人均國民收入3.3434萬美元的南韓人來說，實在算得上實惠。

今年1至10月，張家界武陵源景區接待入境遊客57.52萬人次，其中南韓遊客達24.97萬人次，幾乎近半。而張家界的魅力在歐美、東南亞等地也十分受歡迎，法國旅行商凱爾表示，已經有愈來愈多的法國人前往張家界旅遊，「張家界是中國旅遊市場的一張名片，我們將張家界作為中國的主要產品在法國推介。」在免簽政策加持下，張家界的觀光商機只會愈來愈熱。

南韓掀起「周五下班去中國」的旅遊熱潮，當地機場更排起長隊。（取材自瀟湘晨報／南韓...
南韓掀起「周五下班去中國」的旅遊熱潮，當地機場更排起長隊。（取材自瀟湘晨報／南韓SBS電視台報導截圖）

南韓 觀光 東南亞

上一則

爸爸跑不動、江西6歲女童代父跑完42公里全馬 網炸鍋

下一則

還記得偷菜遊戲嗎？ 「人人網」曾擁1.7億用戶、停運了

延伸閱讀

北韓抹黑物資氣球有病毒 民眾不信瘋搶 大讚「南韓米好吃」

北韓抹黑物資氣球有病毒 民眾不信瘋搶 大讚「南韓米好吃」
才被嗆滾出香港… 韓星勝利現身澳門夜店 「1句留言」疑挑釁向佐

才被嗆滾出香港… 韓星勝利現身澳門夜店 「1句留言」疑挑釁向佐
南韓出口連14個月成長 保護主義升高 前景有烏雲

南韓出口連14個月成長 保護主義升高 前景有烏雲
台灣、南韓製造業景氣隨中國轉強 日本加劇萎縮

台灣、南韓製造業景氣隨中國轉強 日本加劇萎縮

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值

好市多木製櫥櫃收納架 讓20元花得很值
唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」

唐嫣、羅晉罕見帶娃遊迪士尼 她的粉色穿搭被網友嘲「土甜風」
這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由
考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦

考官「吹毛求疵」？紐約路考僅半數通過 華人駕駛叫苦
紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業

紐約每5名無證客中有1亞裔 大量參與高需求職業