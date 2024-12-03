免簽真香 南韓流行「周五下班去中國」 上海吸客率爆表
中國11月8日對南韓試行免簽政策後，南韓赴華旅遊預訂量暴增，許多年輕人甚至在周五下班來場「說走就走」的中國旅行，南韓一家旅行社表示，11月1日至21日，該旅行社的赴華遊訂單環比增長75%，其中上海遊訂單暴增178%。除了上海，網友點名張家界也是這波觀光熱潮的受惠者。
來源：YouTube
綜合大公報、瀟湘晨報等媒體報導，從南韓出發飛到中國，最短只需要一個多小時，在免去辦理簽證的手續及費用後，讓南韓赴華旅遊大爆發。「周五下班去中國」引發中國網友熱烈討論，相關話題更衝上熱搜第一，許多人紛紛喊話「那得來河北啊！那麼近那麼美」、「橘子洲身邊全是南韓人」、「來哈先島吃兩天海鮮再回去」，但更多人提到的是湖南張家界。
有網友表示，南韓人特別喜歡去張家界，還喜歡「邊觀光車邊唱歌」，張家界隨處可見韓文指示牌、南韓餐廳，連街邊小販都能說上幾句簡單韓語。據了解，爬山在南韓幾乎是一場全民運動，然而南韓的山海拔不高，當張家界被推介到南韓時，很快吸引了一大批旅遊者，甚至還出現「送爸媽去張家界成為檢驗子女孝順標準」的說法。
除此之外，張家界有直飛首爾、釜山、清州、大邱等地的航班，只有三個多小時路程，幾乎可以納入到周末計畫裡。且在張家界只需人民幣4000元（約552美元）就可以遊玩一個星期，對於年人均國民收入3.3434萬美元的南韓人來說，實在算得上實惠。
今年1至10月，張家界武陵源景區接待入境遊客57.52萬人次，其中南韓遊客達24.97萬人次，幾乎近半。而張家界的魅力在歐美、東南亞等地也十分受歡迎，法國旅行商凱爾表示，已經有愈來愈多的法國人前往張家界旅遊，「張家界是中國旅遊市場的一張名片，我們將張家界作為中國的主要產品在法國推介。」在免簽政策加持下，張家界的觀光商機只會愈來愈熱。
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