谷愛凌在西安上演「褲子消失術」 網友：謎一樣的存在

谷愛凌在寒冬裡穿羽絨服搭配短褲，「抗凍力」讓網友驚呆了。（取材自微博）

滑雪金牌選手谷愛凌 日前到陝西西安參加活動，不但品嘗當地特色美食油潑麵，去了著名景點大雁塔、參觀兵馬俑，還在古城裡跑步健身。但讓網友熱議的是谷愛凌上演「褲子消失術」，被捕捉到在寒冬裡上身穿著羽絨服，下身卻只穿件被蓋住的短褲，一雙大長腿暴露在冷空氣中，看得網友直呼「太抗凍」、「真是謎一樣的存在」。

來源：YouTube

搜狐號「娛樂家園親」報導，谷愛凌這次現身西安，她站在古城牆上，穿著一件大紅色的羽絨服，就像冬日裡的一把火，瞬間點燃現場氣氛。看這架式，應該是為了代言的品牌來宣傳的，不得不說，這姑娘的號召力就是強。

當天西安的氣溫最高也就攝氏13度左右，這光著腿走在外面，一般人可真受不了。但谷愛凌呢？人家愣是就這麼扛下來了，不得不讓人佩服她的身體素質和意志力。這姑娘，不僅滑雪技術一流，連抗寒能力都這麼強，真是讓人刮目相看。

大家都知道，谷愛凌是個滑雪運動員，常年跟冰雪打交道，那抗寒能力可不是蓋的。當天她雖然上身裹著厚厚的羽絨服，但下面卻只穿了個短褲，一雙大長腿就這麼暴露在空氣中，看得網友們直呼：「你這是冷還是不冷啊？真是個謎一樣的存在！」

說起谷愛凌的商業價值，那在整個體育圈裡都是數一數二的。她的吸金能力，讓人看了都眼紅。不過話說回來，這也是她應得的。畢竟人家有實力、有人氣，還有那股子不服輸的勁兒，哪個品牌不喜歡呢？