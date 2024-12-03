田徑女神吳艷妮「無褲風」上熱搜 網卻轟：羞恥感滿滿

吳艷妮的「無褲風」造型讓身材曲線畢露。（取材自鳳凰網）

田徑運動員吳艷妮又上熱搜了，向來都是話題焦點的她，在沉寂許多後，再次以一組大尺度「無褲風」的照片吸引媒體注意，性感造型引發網友熱議，直呼「羞恥感滿滿」。有支持者認為運動員也有追求時尚、享受生活的權利，但也有人指責吳艷妮從沒想著如何提高成績，而是一心想成為網紅撈金。

綜合媒體報導，吳艷妮這次是為時尚雜誌「新視線」拍攝一組封面，從網上流出的照片可看到，吳艷妮身穿一件長款風衣，內搭泳裝樣式的藍色連身衣，再配上藍色漸層的絲襪，展現身材曲線。整體造型與她在田徑場上的形象截然不同，形成強烈反差。

吳艷妮以「無褲風」造型再次引發熱議。（取材自鳳凰網）

吳艷妮這身「下衣失蹤」的無褲風格評價兩極，有人認為這種大膽的嘗試讓人眼前一亮，也激發出更多穿搭 靈感，稱讚她勇於「做自己」、「運動員追求時尚是享受生活的方式」；但也有人批評她的穿著「辣眼睛」，認為吳的新聞不是拉雙眼皮就是化妝、懟記者，根本是妥妥的網紅。