觀察站／躺平也能發財？ 付鵬演講「講人話」暴紅

東北證券首席經濟學家付鵬日前在匯豐內部活動上演講。（取材自微博）

這兩天中國焦點人物，不是天天有節目的川普 ，也不是國內崩塌的上將，而是一位名叫付鵬的經濟學家。付鵬熱過一輪，這回再熱，是他在上海有個小範圍演講，走光後廣為流傳，引動熱議，有高度讚揚也有強烈指責，於是傳得更火，議的範圍更大，超出財經界、超出經濟圈。

付鵬演講，是在名為「滙豐私人財富規劃私享沙龍」中，東道主是滙豐旗下理財機構，聽眾就是所謂有錢人。付鵬是位有性格的經濟學家，加上他現供職東北證券 ，頭上沒那麼多緊箍咒，所以他沒去教那些人理財，而是八年前談起，講到大陸宏觀經濟、全球地緣政治。

一個人和一次演講要火到如此，在中國不易，付鵬有在雷曼兄弟和所羅門投資之類大行閱歷，近兩年在財經圈又有一定口碑，這是滙豐私人理財找他去演講的理由。

首先是這次演講有點糾紛，有人造謠說他沒法去演講，因為「被監管層約談了」，這相當於人被當局請去飲茶喝咖啡，出事了。為此付鵬發了律師信，東北證券專門作了澄清，這可能令更多人想看付鵬講了些甚麼。

另一個情節，是付鵬的演講中舉例說躺平也能發財，是送兒子去日本 念應慶大學，可認識傳統貴族女子，這樣未來不用努力，現金股權都是他的了。這引來粉江們狂怒，剛開始只是狂罵付鵬「媚日，舔美」，一大堆政治帽子扣了下去。進而直接說付鵬已經把兒子送到日本，去找傳統貴族女兒了，傳得這事像真的了，謾罵聲四起。

有位經濟學者朋友認為，有兩種人現在不說人話，大部分經濟學家和醫師，付鵬講了人話，民眾都能聽懂，所以走紅；另一位經濟學者朋友說，經濟學家得有真知灼見，看得對趨勢，贏得到未來，再加上直言不諱，不紅才怪。

付鵬這回演講相當長，拿到速記稿，一數大約是2.5萬字，其標題為《2024年年終回顧和2025年展望——對沖風險VS.軟著陸》，但內容洋洋灑灑，談天說地，有人仔細分拆出十多個要點，但挑點跟別人講得不一樣的東西，大致有三段可解演講熱起來的原因。

付鵬開篇從2016年講起，說那年開始這個世界不一樣，中國也不一樣了。又說對中國來講，當前面臨的問題不僅僅是外患的問題，還包括了內憂。綜合在一起，會有一個非常奇特的答案。他特別提到，今年8月27日之後，所有金融峰會和論壇上，全部敞開了講中國經濟的核心問題。他的調研對象則有話說，「你要知道，不管是正宮娘娘還是非正宮娘娘，都沒錢了，她背後的男人們都沒錢了。」這大概在說中國經濟深陷困局。

付鵬說人的問題主要說青年問題。他引地產商許家印當年狂言，說「什麼房地產、供應、需求、土地開發、城鎮化，扯淡，就一句話，我們有龐大的80後」，他認為這段話很誠懇，中國內需龐大的一代就是這批80後，是文革之後人口基數最大的一批，他們可花三代的錢，是一代的人口高峰，那就是中國內需的所有底牌。

以前中國經濟任何問題都可由這部分人買單，所有債務問題、經濟問題。由這代人買單了，就不會有真正意義上的經濟風險，但現在這批人沒了。

大家關心川普上台後中國怎麼辦。這部分付鵬從頭到尾都有議論，但主要講了兩個道理，一是他說百年未有之大變局，是全球從二戰的極端右翼，慢慢發展到中右，再偏向中左，再到差不多這20年來的極端左翼化，最終導致重新開始右翼；二是他說大陸現在的國際環境是什麼樣？不是全球向左翼走包容融合的大環境，現在大陸所有經濟問題是兩個存在，供給過剩存在，有效需求不足也存在，需要解決問題，答案是必須提振內需，內需的核心就是進行再分配。

付鵬開場白就說主辦方不准錄音錄像，但他看大概率擋不住。所以他講話會謹慎一些，非常小心謹慎，但大概率會有人透露出去。現在果然透出去了，還有了強烈反應。