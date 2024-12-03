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中國2024年十大流行語 「city不city」入列 美國博主帶火

中通社／香港3日電
在上海擔任導遊的外國網紅「保保熊」和妹妹在中國旅遊，每到一處就會拍攝影片說，「妹妹，City不City啊？」、「好City啊～」來分享旅遊心得。（取材自微博）
在上海擔任導遊的外國網紅「保保熊」和妹妹在中國旅遊，每到一處就會拍攝影片說，「妹妹，City不City啊？」、「好City啊～」來分享旅遊心得。（取材自微博）

中國知名語言文字應用刊物《咬文嚼字》編輯部2日發布2024年「十大流行語」，包括「數智化」、「智能向善」、「未來產業」、「city不city」、「硬控」、「水靈靈地×××」、「班味」、「鬆弛感」、「銀髮力量」、「小孩哥/小孩姐」。

其中，位居首位的「數智化」指數字化和智能化的融合體，即在數字化的基礎上，引入智能化的高級技術，如自主學習、決策優化、預測分析等，從而提高生產效率、優化資源配置、提升管理水平和創新能力。數智化是新型工業化的鮮明特徵，是形成新質生產力的重要途徑。

「city不city」則源自美國博主保保熊用短視頻記錄在中國旅遊經歷，視頻中他和妹妹對話：「上海city不city啊？」「好city啊！」

「city」本義是城市，也可指城市化的。保保熊表示，他對話中的「city」指的是時髦、洋氣、現代化，又指刺激、開心的感覺。「city不city」即「時髦不時髦」、「洋氣不洋氣」、「現代化不現代化」，「好city」即「好刺激」「好開心」。

保保熊的視頻走紅後，「city不city」成為超級流行語。

今年7月4日，中國外交部發言人毛寧在回應「city不city」流行話題時表示，中方將不斷優化人員往來便利措施，讓外國朋友們在中國旅行更方便，更舒適。

《咬文嚼字》主編黃安靖表示，今年流行語折射出的時代特徵十分明顯，主要表現在智能時代已經來臨、以「00後」為代表的年輕一代正成為社會關注焦點、老年群體成為社會發展更為重要的推動力量等方面。

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