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1根探針「凍死」癌細胞 深圳醫院治療肺癌病患見療效

中國新聞組／廣州2日電
深圳市龍華區人民醫院實施了廣東首例「經支氣管冷凍消融術」，成功為一名肺癌患者治療。（取材自快科技）
深圳市龍華區人民醫院實施了廣東首例「經支氣管冷凍消融術」，成功為一名肺癌患者治療。（取材自快科技）

深圳市龍華區人民醫院日前宣布透過「經支氣管冷凍消融術」，成功破壞了一名肺癌患者的肺癌細胞，是廣東首例。院方表示，患者術前咳嗽嚴重，術後第二天，咳嗽症狀即有明顯改善。相關話題也一度衝上微博熱搜，許多人稱是患者福音，也有關心手術費用是否昂貴。

綜合深圳新聞網、快科技報導，62歲的朱先生咳嗽伴隨氣喘已有四年，近六個月病情加重，就醫後診罹患小細胞肺癌，院方決定為朱先生進行經支氣管冷凍消融術治療。

深圳龍華人民醫院呼吸與危重症醫學科科主任沈觀樂表示，冷凍消融（Cryoablation）是將冷凍探針精確送達肺部腫瘤的位置，利用高壓氬氣或氮氣，使腫瘤組織冷卻至零下140至160℃，凍結後，用氦氣或氮氣，再使靶組織從零下140℃迅速上升至零上20至40℃，這種溫度梯度的變化，可讓靶組織蛋白質變性、細胞裂解、組織缺血壞死，達到治療目的，這種新技術不需要開刀。

影音來源：D視頻

沈觀樂說，冷凍消融對腫瘤的破壞主要包括直接細胞損傷、血管損傷、細胞雕亡和免疫效應等四種機制；對比傳統消融方法，冷凍消融操作簡便、創傷小，患者更易耐受、嚴重併發症少，還可以激發患者自身免疫。

相關報導在微博以「男子確診肺癌醫生一根針凍死癌細胞」關鍵字登上熱搜，不少網友紛紛留言評論：「太牛了吧，希望技術成熟後可以普及，讓所有患者都能用上最好的技術」、「真的好厲害」、「福音」、「價格呢？」

腫瘤 癌細胞 微博

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