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防珠海撞人事件重演 深馬、上馬增警力護跑

中國新聞組╱綜合報導
深圳警方不僅提前加強搜爆、排爆配置，還在現場及賽道沿線部署萬餘名安保警力武裝巡邏。(取材自央廣網)
深圳警方不僅提前加強搜爆、排爆配置，還在現場及賽道沿線部署萬餘名安保警力武裝巡邏。(取材自央廣網)

廣東珠海等地近來發生多起開車衝撞行人無差別攻擊事件，為避免珠海撞人等情況再發生，日前分別在深圳和上海開發的兩場馬拉松賽如臨大敵，深圳警方不僅提前加強搜爆、排爆配置，還在現場及賽道沿線部署萬餘名安保警力武裝巡邏，甚至多警種合作，陸空「全程護跑」，上海賽前就要求沿途派出所與街道、物業提前調查居民受賽事影響情况，確保賽事安全。

深圳新聞網報導，深圳和上海馬拉松日前開跑，為避免類似珠海撞人事件再發生，深圳公安高度重視，提前謀畫，多維度、全時空部署萬餘名安保警力，建立空中地下相互配合、賽前賽中賽後一體運作的安全保障體系；上海則要求賽道沿途派出所與街道、物業，提前調查沿途居民受賽事影響情况。

為了迎接來自30多個國家和地區的2萬名馬拉松愛好者參加深圳馬拉松，深圳市公安局特警支隊三大隊副大隊長董錕說，「我們凌晨四點半就上崗了，對起點、終點的封控區域進行地毯式搜排爆工作，確保封控區域安全」，搜爆完成後，特警支隊再組織排爆警力待命，隨時做好對突發事件進行應急處置的準備。

交警部門也跟賽事承辦方及相關部門合作，辦妥賽事用車、周邊居民告知、占道施工、醫療救護等交通保障事項，特別是按照「一救護車一鐵騎」模式配合衛健部門，進行應急醫療交通引導保障工作。

深圳市公安局治安管理支隊政委柴衛平則表示，「我們早在半個多月前就對賽事沿線進行全面排查，預防擁堵風險，防止高空墜物。」柴衛平還說，警力沿封閉線定點執勤，應急警力分布在重點賽段待命，及時妥善處置突發事件；在賽道外輔道上跟隨運動員隊伍，全程開展武裝巡邏。

馬拉松愛好者塗先生第一次來深圳參加馬拉松比賽，「深圳馬拉松的安保警力很多，沿線都能看到，安全感很強。」

另一方面，在外灘開跑的上海國際馬拉松賽同樣加強警力，黃浦、徐匯警方表示，警方精細化部署警力，多警種合作，全力以赴保障賽事安全有序進行。

11月30日晚11時至次日凌晨，黃浦警方對相關道路實施交通管制措施，進行道路清障工作。比賽中，特警隊員以自行車騎行方式分段伴隨，確保安保工作多層次覆蓋。黃浦警方也在外灘、南京東路等賽事沿線路段以及重點路口卡點安排交警、特警專人值守。

警方勤務上崗時間也相應提前。（取材自人民網）
警方勤務上崗時間也相應提前。（取材自人民網）
12月1日，一年一度的上海國際馬拉松賽在外灘開跑。（取材自人民網）
12月1日，一年一度的上海國際馬拉松賽在外灘開跑。（取材自人民網）
2024上海馬拉松賽開跑，特警隊員以自行車騎行的方式分段伴隨。（取材自人民網）
2024上海馬拉松賽開跑，特警隊員以自行車騎行的方式分段伴隨。（取材自人民網）

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