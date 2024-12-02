我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

中國正研發新一代｢超級高鐵｣ 時速1000公里 比客機更快

記者賴錦宏／即時報導
中國正在研制的「高速飛車」取得新進展，已完成了首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度將達到每小時1000公里。（取材自自百度百科）
中國正在研制的「高速飛車」取得新進展，已完成了首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度將達到每小時1000公里。（取材自自百度百科）

中國正在研發新一代「超級高鐵」，在近乎真空的磁懸浮隧道中時速將達1000公里，比商用客機的速度更快，而且運行期間還能使用5G

觀察者網引述香港南華早報1日報導，由東南大學移動通信國家重點實驗室宋鐵成教授領導的一個研究小組發現，為讓這一時速達1000公里高速列車支持5G網絡，使乘客可以使用智能手機觀看超高清視頻或暢玩在線遊戲，只需在隧道內壁鋪設兩條平行電纜就可以解決基站安裝問題。

上個月，宋鐵成將這一研究成果發表在經同行評議的學術期刊《鐵道通信信號》稱，這些特殊的電纜能夠「洩漏」電磁信號，從而在智慧型手機和移動通信服務提供商之間建立持續穩定的連接。

此外，通過使用高效的編碼技術和調整某些關鍵的信號參數，可以進一步克服頻率變化所帶來的干擾。通過計算機模擬，已經初步驗證了該方法，表明該解決方案能夠在主流5G標準下的數據交換過程中保持穩定的通訊質量。

報導稱，目前，中國的高鐵列車以時速350公里運行，即便在長距離隧道中也能連接到電信運營商提供的5G網絡服務。然而，在接近音速的速度下，保持移動電話和基站之間的高速通信則變得極具挑戰性。

據報導，來自中國航天科工集團磁懸浮與電磁推進技術總體部的工程師們，也參與了這項研究。該集團在山西省大同市建設了世界上最大的真空管磁懸浮列車研究基地，並已開始在全尺寸原型車上進行高速推進測試。

南華早報報導，這種革命性的地面交通方式，也稱為「超級高鐵」，最初是由美國太空探索技術公司（Space X）創始人馬斯克提出的，類似的技術也可以用於以較低的成本將航天器推進至太空。然而，由於技術和資金方面的挑戰，馬斯克在去年底放棄了這個項目，這使得中國成為目前唯一一個在推進這項技術的國家。

截至2024年7月31日，中國鐵路營業里程已經接近16萬公里，其中高鐵超過4.5萬公里，穩居世界第一，但隨著人們的出行愈發便利，中國對於陸地交通速度的要求也在提高。

去年4月23日，中國航天科工集團舉辦的「高速飛車」主題科普展在北京開展，當時其傳出中國正在研製的「高速飛車」取得新進展，已完成了首次全尺寸超導航行試驗，未來運行速度將達到每小時1000公里。

「高速飛車」是將磁懸浮技術與低真空技術相結合，實現超高速運行的運輸系統，未來可用於超大城市群之間的交通運輸。專家介紹，要達到這一速度並不是一蹴而就的，需要進行大量的試驗逐步推進。此前，試驗團隊已在非真空條件下完成了超高速磁懸浮與電磁推進試驗，速度達到了每小時623公里。

5G 太空 馬斯克

上一則

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘回應：難道要穿羽絨？

下一則

中國男異國淘金夢碎 竟偽造「情報」賣別國大使館賺錢

延伸閱讀

槓上了？馬斯克批澳洲青少年社媒禁令 總理：會進行接觸、溝通

槓上了？馬斯克批澳洲青少年社媒禁令 總理：會進行接觸、溝通
新聞眼／社媒新貴Bluesky 大選後為何用戶激增

新聞眼／社媒新貴Bluesky 大選後為何用戶激增
反馬斯克貼紙熱銷 特斯拉車主也貼 加州購買量最大

反馬斯克貼紙熱銷 特斯拉車主也貼 加州購買量最大
馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

馬斯克與川普共度感恩節 還跳舞逗樂他 網笑稱「新兒子」

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…