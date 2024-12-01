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穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘回應：難道要穿羽絨？

記者賴錦宏／即時報導
在被網友攻擊後，劉湘霸氣回應說，「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」（取材自劉湘微博）
在被網友攻擊後，劉湘霸氣回應說，「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」（取材自劉湘微博）

繼前體操奧運冠軍吳柳芳被指為在抖音上跳豔舞「擦邊」後，中國女子游泳運動員劉湘在社交媒體發布泳裝照，也被網友指責是在「擦邊」博取關注。對此，劉湘霸氣回應說，「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」

劉湘在短影音平台抖音發布多條日常生活分享，其中部分身著泳裝的內容近日被網友質疑是在「擦邊」博取流量、吸引眼球。

劉湘11月30日在微博發文回應此事時說：「游泳不穿泳衣，難道穿棉褲羽絨服嗎？」

劉湘說，她5歲開始游泳，游泳就是她生命中不可分割的一部分。她很愛穿泳衣的自己，也愛看穿泳衣的女孩子們。「我的自媒體內容就是想將陽光、積極、健康熱愛生活的觀念傳遞給更多人，讓游泳更加科學、有趣，我是做錯了嗎？」

她續指，「當然每個人都有發表評論的權利，我一直不覺得自己身材有多好，經常也有人在評論區說我胖了或者怎樣，但胖了瘦了又怎樣呢，女生展現真實的、運動健康的自己，這就是我的生活態度」。

劉湘在文章最後說：「如果有人問我，以後還敢發穿泳裝的視頻嗎？我的回答是，當然！」

公開資料顯示，今年28歲的劉湘曾在2018年代表中國隊獲得雅加達亞運會女子50米仰泳冠軍，打破世界記錄。她在2019年舉行國際泳聯游泳世界盃上，再次摘得女子50米仰泳金牌，並以27秒35的成績刷新世界盃紀錄。

近來，退役女運動員被指「擦邊」的消息時有發生。中國「90後」體操前世界冠軍、有「平衡木公主」之稱的吳柳芳，退役10年轉型成性感網紅，引起其奧運冠軍師妹管晨辰公開質疑師姐在短影音平台靠衣著暴露、行為挑逗「擦邊」吸引眼球，影響體操界形象。

此外，社交平台上名為「鱈兒不吃大米」的顏值主播近日被網民發現是前中國女子擊劍優秀運動員秦雪，因為她在帳號發布多條穿著清涼展現身材的影片，也被部分網民指責涉嫌「擦邊」。

官媒上游新聞評論文章稱，這波退役運動員被指「擦邊」的事，網上鬧得沸沸揚揚，「但最核心的問題卻沒有多少人能說明白—到底什麼是擦邊？」

文章認為，運動員退役後轉戰顏值主播賽道，穿著清涼、跳跳舞，就被貼上「擦邊」的標籤，試圖將一個不明晰的標準剛性化，用一個剛性標準對彈性「擦邊」進行規訓，使「擦邊指控」成為一個道德大棒。

上游新聞表示，在社交平台上，女性穿著清涼或者身著泳裝，只要沒有涉嫌低俗違規，違背公序良俗，並不應該受到指指點點，更不能隨便給人扣上一頂「擦邊」的帽子。

對於「擦邊」的定義，文章指出，它的界定標準等都有待討論，不能「一見短袖子，立刻想到白臂膊」，用「擦邊」來道德綁架廣大希望展示自身之美的女性。

中國女子游泳運動員劉湘在社交媒體發布泳裝照片，卻被網友指責是在「擦邊」。（取材自...
中國女子游泳運動員劉湘在社交媒體發布泳裝照片，卻被網友指責是在「擦邊」。（取材自劉湘微博）

世界盃 奧運 抖音

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