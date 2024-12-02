「能要回8成欠款」中國老闆們擠催收班上課 學費5000元

舉欠錢還錢大字報落伍了？「催收專家」成顯學，備有制式催收合約書，所開「討債班」還坐滿了老闆。（視頻截圖）

中國經濟惡化，年關前的討債潮已提前開啟。由於拖欠債務的企業和公司增多，各種討債公司紛紛以諮詢、信用管理等名義出現，還為被老闆們上「催收課」，號稱「上完課，錢能要回來80%」，儘管學費5000元（人民幣，下同，約694美元）到1萬元不等，課堂上仍坐滿了要來學討債門道的「學員」們，其中全是40到50歲、在市場裡摸爬滾打多年的老闆們。

據時代周報報導， 近年逐漸露頭的「催收專家」，是以幫人討債為主要業務的公司，大多以「諮詢」、「企業管理」、「信用管理」名頭出現，以「上課」的形式對那些辦法用盡也要不回欠款的債主們展開「指導」，學習班裡坐滿的多是合同簽了，活幹完了，卻有動輒上百萬元欠款追不回來老闆們。

其中一位42歲的陳立雄（化名）是一位建築公司老闆，2023年初接下百萬級別項目，完工後項目款遲遲未結。另一位老闆呂勝財（化名）於2018年至2020年連續做了幾個大型的城建項目，也是上千萬元項目款僅討回來不到150萬，他並稱這幾年為討債「花出去的錢遠比要回來的多」。 催收班「上課」的會議室。（取材自時代周報）

今年9月上旬，這兩位老闆參加了「商帳催收專家」開辦的為期三天的課堂，聽「老師」講心理學、博弈論。陳立雄說，催收班培訓收費5000至1萬，第一天教授基礎理論，第二天教方法，第三天是實戰案例。而「學員」 全是40到50歲在市場裡摸爬滾打多年的老闆。

陳立雄說，他從討債班上學到「說軟話，做狠事」，藉由請客吃飯、找關係，哭窮等方式討債，老師還把有效催收歸納成了「五步催收法」，並教大家一旦覺得對方資金鏈出現問題，就要學會及時「停工」，以保證損失不會繼續擴大。

不過這些常識和方法，陳立雄都知道且都用過無效，呂勝材也有同感。老師似乎看出了老闆學生們眼裡的懷疑，撂下一句，「你們沒要回來的帳，上完課至少能要回來80%」，頓時鼓勵老闆們繼續聽課，呂勝財甚至早上8時多就坐在門口等老師來，結果老師10時才出現，「以往都是別人等我，今天反過來了」，呂勝財自嘲。

陳立雄覺得，這些落在紙面上的理論最終失效的原因，一部分是有些事是在暗處發生的，不便在正式合同上體現；另一方面是大環境變了，物是人非。「比如甲方換了領導，現在的不認可上一任的帳，那我們怎麼辦？」

不過這並非只有上討債課這麼簡單，該諮詞公司最終還是用盡方法讓老闆學員們簽下合同委託他們討債。陳立雄說，培訓班的收費不過萬元，但回收債務的服務費以欠款的總金額、收款的難易程度來計算，大約是回款總金額的7%到30%不等。但他們都簽了合同，希望能借助外部力量討回債務。