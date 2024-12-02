文化藝術節落幕 外國藝術家讚北京宋莊是天堂

布朗杜和妻子在自己的藝術品前合影。(圖／本報北京傳真)

前不久，第14屆中國．宋莊文化藝術節落幕。本屆文化藝術節從藝術市集、藝術沙龍，到咖啡 地圖、美食地圖、博物館地圖，無不展示著宋莊豐富多元的發展態勢。多位安家宋莊多年的外國藝術家表示，北京通州宋莊是藝術家的「天堂」。

上世紀90年代，因為一大批畫家「落戶」，北京通州區宋莊鎮被稱作「畫家村」。如今，作為北京城市副中心藝術創意小鎮，曾經的「畫家村」變身成為世界最大的藝術家群落，被譽為「中國文化矽谷 」。

這裡聚集了7000多位藝術家，其中活躍著至少上百位外國藝術家。當被問及為什麼選擇宋莊？許多在業內有一定知名度的外國藝術家給出了自己的答案。「這兒是藝術家的天堂，文藝氣氛包容、活躍。」來自印度的雕塑藝術家巴拉特不假思索地說。

在宋莊，很多人都認識巴拉特--黝黑膚色，戴蛤蟆鏡，一頭濃密的披肩捲髮，經常穿一套牛仔服。巴拉特在宋莊已安家十多年，中文說得相當流利，工作室常年面向遊客開放參觀。

早早就在宋莊安家的捷克藝術家伊瑞，也對宋莊愛意滿滿。他說，宋莊環境非常好，好多藝術家聚在一起，交流起來特別方便。這裡也是他靈感的來源，「我對描寫大都市的郊區很有興趣，在宋莊，我一出門就能碰到自己想畫的題材」。

有著「法國輪滑變形金剛」之稱的輪滑藝術家布朗杜，和妻子在宋莊定居四年多。在他看來，藝術全產業鏈讓宋莊成為藝術家的「天堂」。

據統計，宋莊已聚集近百家藝術展館、上千家文化藝術企業。街邊數不清的畫材店鋪，走路幾分鐘就能買到物美價廉的材料……很多藝術家特知足。

來自瑞典 的雕塑藝術家漢森已在宋莊住了15年。他感覺，對待藝術家，宋莊人始終是一種尊重、包容的心態，這讓藝術家感到很自由、溫暖。安家在宋莊的英國數碼藝術家布蘭登，也提到了令他備感溫暖的「人情味」，「我對色彩要求極為苛刻，街邊的列印店老闆，從來沒拒絕過我的要求」。

濃厚的藝術氛圍、齊全的產業鏈條以及居民們對藝術家的尊重與包容……，宋莊吸引外國藝術家們安家的原因，找到了。