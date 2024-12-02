我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

穿泳衣挨轟「擦邊」…中國泳將劉湘：難道要穿羽絨？

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

低碳「綠色餐廳」 中國連鎖餐飲業新顯學

記者陳政錄／綜合報導
北京麥當勞首鋼園得來速餐廳，即按照國際綠色建築認證LEED的零碳排放和零能耗標準設計和建造。 （中新社）
北京麥當勞首鋼園得來速餐廳，即按照國際綠色建築認證LEED的零碳排放和零能耗標準設計和建造。 （中新社）

在中國強調綠色低碳下，開設「綠色餐廳」成為近年中國連鎖餐飲業者的顯學。以麥當勞中國為例，近日在深圳開設首家號稱零碳、零能耗、零廢棄物和零水耗的「4零餐廳」，肯德基中國也將「可持續餐廳」納入其發展戰略。

中新社報導，近日中國首家「4零餐廳」亮相深圳，即麥當勞梅沙萬科餐廳，該店按照國際綠色建築認證LEED標準設計和建造，透過黑水虻廚餘處理技術、園區內水集中處理、固碳磚新建材等，達到零碳、零能耗、零廢棄物和零水耗。

麥當勞中國並於11月30日在湖南開設第一家綠色童趣旗艦店，高度利用自然光和提供綠色包裝等。目前，麥當勞中國在中國已擁有超過3300家通過認證的綠色餐廳，平均每年減少碳排放10.9萬噸。

同時，為達成2030永續發展目標，肯德基中國母公司百勝中國也喊出，要以打造長期成長的永續平台作為長期發展策略，將建構可持續餐廳、可持續供應鏈、可持續社區納入其食品、環境、人的3大戰略支柱。

鳳凰網指出，為達到節約糧食、減少浪費及循環經濟，肯德基自2020年起在中國推動，發放當日餘量食物的「食物驛站」公益模式，目前已開設超過850家，覆蓋140多個城市。

中國飯店協會會長陳新華指出，今年7月中國中央發布「關於加速經濟社會發展全面綠色轉型的意見」，11月發布「糧食節約和反食品浪費行動方案」等政策，協會正加大對綠色飯店、綠色餐飲國家標準的宣傳，持續推動餐飲業反浪費行動。此外，中國多省市近年也持續啟動綠色飯店、綠色餐飲的評選活動。

麥當勞 肯德基 供應鏈

上一則

澳門12/20慶回歸25年 傳習近平將出席

下一則

開季僅排第7 港選手張家朗首膺世界花劍「年終一哥」

延伸閱讀

搜尋熱度研究 加州麥當勞最受歡迎 In-N-Out粉絲不服

搜尋熱度研究 加州麥當勞最受歡迎 In-N-Out粉絲不服
全球最大麥當勞在這 唱卡拉OK、看魔術…還有獨賣商品

全球最大麥當勞在這 唱卡拉OK、看魔術…還有獨賣商品
新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服
麥當勞肋排堡 12月回歸

麥當勞肋排堡 12月回歸

熱門新聞

前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
苗華（右）落馬反映習近平對軍方的恐怖統治。（中國軍網）

苗華被戴頭套帶走？習近平公開羞辱軍委 曝「恐怖統治」

2024-11-29 01:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴
紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」

紐約市無證客近6萬罪犯 逾千名黑幫 ICE：對庇護政策「沮喪」
紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜

紐約16歲少年用中國製雷射筆照眼失明 父怒告亞馬遜
哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居

哈利、梅根要離婚？家門口被拍到搬家卡車 傳早已分居
百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…

百日新政 川普將優先實施減稅 還有終止疫情補貼、限制糧食券、驅逐無證…