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中國「幸福航空」爆欠薪 機長、空姐送外賣、擺地攤維生

中國新聞組／即時報導
西安幸福航空員工指控，公司長期拖欠工資、社保。（取材自幸福航空微博）
西安幸福航空員工指控，公司長期拖欠工資、社保。（取材自幸福航空微博）

據湖南瀟湘晨報與上海新民晚報報導，西安本土航空企業「幸福航空」傳出長期拖欠工資、社保。11月30日，一名幸福航空飛行員表示，由於公司長期欠薪，許多飛行員、空乘、地勤已開始通過送外賣、跑滴滴、擺地攤等方式來增加收入，連公司前書記也為了討薪和幸福航空對簿公堂。

公司官網介紹，幸福航空於2008年由中國航空工業集團發起組建，目前擁有25架新舟60飛機，5架波音737-800飛機，員工1000餘人，開通航線40餘條。

幸福航空稱，在西安市政府的堅強領導和控股股東西安航投的大力支持下，將以西安咸陽國際機場為主運行基地，致力於成為具有西安本土特色的航空企業品牌。

報導稱，早在上個月中，就有幸福航空員工向媒體表示，「2020年開始，公司斷斷續續地發工資，有時候是間隔一個月，有時間隔兩個月。當時我們的小時費跟底薪都發，到2021年就開始陸陸續續拖欠小時費。」

這名王姓女員工說，現在公司每隔幾個月甚至是半年才發一次工資，公司員工每個人的情況都不太一樣，老員工拖欠的時間會久一些。10月公司未給她發工資，只在9月發了人民幣1000元的基礎工資。

此外，公司部分員工的社保還存在斷繳情況。「我們跳槽都不知道該怎麼跳。我們社保是沒補齊的，如果去別的公司，就要我們自己來補這個錢。」

另一名幸福航空飛行員指控，公司從三年前就開始陸續出現欠薪的情況。化名「李偉」的飛行員說，「目前拖欠我個人的薪資，基本工資約（人民幣）5、6萬元，公積金、社保也都很長時間沒交，還有之前公司說的保留工資，加在一起大約有10多萬元。」

李偉表示，「由於欠薪時間長，有些同事去做了外賣員、開網約車、擺地攤等等，幾乎什麼謀生手段都有嘗試的。」他有一年半的時間在送外賣，雖然賺得沒那麼多，但多少能補貼一些家用。根據李偉提供的外賣送單記錄顯示，9月，他送外賣的收益為人民幣2900多元，有時還會送到凌晨。

報導稱，2023年，曾任幸福航空黨委書記和紀委書記的李宏亮，就因向幸福航空討要2019年未發的績效獎人民幣4.8萬元和2020年第一度三個月績效獎6萬元共計10.8萬元未果，雙方在咸陽市渭城區人民法院對簿公堂。

公開資料顯示，幸福航空目前相關司法案件有217件，其中逾120件為勞動爭議案件。

陝西西安幸福航空如今不幸福了，傳出因公司長期欠薪，許多飛行員、空服員只能去送外賣...
陝西西安幸福航空如今不幸福了，傳出因公司長期欠薪，許多飛行員、空服員只能去送外賣、開網約車、擺地攤。（取材自幸福航空微博）

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