我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新研究稱麥當勞在加州最受歡迎 In-N-Out粉絲表示不服

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

研究：中國11月4城二手房價止跌轉漲 釋樓市回穩訊號

記者陳宥菘／即時報導
中指研究院報告顯示，今年11月中國百城中的4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，釋放樓市回穩信號。（路透）
中指研究院報告顯示，今年11月中國百城中的4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，釋放樓市回穩信號。（路透）

中國地產研究機構「中指研究院」報告顯示，今年11月，百城二手住宅平均價格則較去年同期下跌7.29%，跌幅較上月略增0.02個百分點。其中，深圳、成都、烏魯木齊、東營共4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，釋放樓市回穩信號。

報告指出，根據中國房地產指數系統百城價格指數對中國全國100個城市新建、二手住宅銷售市場及50個城市租賃市場的調查數據，11月百城二手住宅平均價格為人民幣1萬4278元/平方公尺，月比為下跌0.57%，跌幅較10月收窄0.03個百分點。

報告表示，受優質改善項目入市帶動，中國百城新建住宅平均價格為人民幣1萬6592元/平方公尺，年增2.4%，較上月增加了0.32個百分點；月比則為上漲0.36%，增幅比10月多0.07個百分點。

報告指出，從房價漲跌城市數量看，與上月相較，11月百城二手住宅價格下跌城市數量降為96個，深圳、成都、烏魯木齊、東營共4城二手房價格止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌局面，「釋放積極信號」。百城新建住宅價格環比下跌城市數量為40個，較10月減少3個。

中國官方將在12月16日發布11月房地產開發和銷售情況月度報告。

路透此前報導，隨著一系列支持措施開始取得成效，路透展開的調查顯示，中國房價今明兩年的跌幅預計將放緩，並在2026年趨於穩定。

房價 房地產

上一則

中企想參加美CES 遭「前所未有」拒簽 有邀請函也沒用

延伸閱讀

兇猛野豬深圳景區「乞討」 點頭、哈腰、搖尾全都會

兇猛野豬深圳景區「乞討」 點頭、哈腰、搖尾全都會
深圳日本男童遇襲案 40多歲中國籍兇手遭逮捕

深圳日本男童遇襲案 40多歲中國籍兇手遭逮捕
深圳恢復一簽多行 1800萬人可赴港 直通巴、港鐵推優惠

深圳恢復一簽多行 1800萬人可赴港 直通巴、港鐵推優惠
往來港澳更方便 時隔10年 深圳赴港「一簽多行」12月恢復

往來港澳更方便 時隔10年 深圳赴港「一簽多行」12月恢復

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30
中國加密貨幣創業家孫宇晨豪擲620萬美元標下用膠帶黏在牆上的香蕉組成的概念藝術作品。圖為名為「喜劇演員」的概念藝術作品資料圖。歐新社

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

2024-11-29 12:53

超人氣

更多 >
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊

中午來拿便當「下午人就走了」台灣高齡社區的孤獨死衝擊
美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起

美髮費用5年漲27%「打理門面」一次500元…傷不起