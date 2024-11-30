疑辱毛澤東 天津京劇女演員兩場演出「因故取消」

天津知名程派青衣、國家一級演員劉桂娟，原定在江蘇南京的兩場演出「因故取消」。(取材自Ｘ平台)

天津知名程派青衣、國家一級演員劉桂娟，原定在江蘇南京的兩場演出「因故取消」，引發議論。網友翻出劉桂娟過往在社交平台的帖子，指其多次調侃開國領袖毛澤東及「好人」雷鋒，並曾發「國旗蓋狗」相片，涉嫌違反《英烈法》和《國旗法》。

綜合陸媒報導，59歲的劉桂娟是天津青年京劇團演員，中國戲劇梅花獎得主，她「犯了何事」導致演出取消？有網友扒出劉桂娟微博 多次「侮辱雷鋒」、「抹黑教員（毛澤東）」。例如劉桂娟在2022年3月5日全國人大會議 開幕當日留言：「酒店滿了，按摩房滿了，歌舞廳滿了，公館滿了，禮品滿了，商場興隆，街道隔離，汽車讓道，你卻讓我今天學雷鋒！我想學雷鋒在天安門 照相，讓嗎？」

她也曾發文「經常讓別人生氣，自己卻不太生氣的人，叫偉人，如毛澤東」；還曾在一篇博文中配圖一隻小狗睡著，蓋的卻是中國五星紅旗；她也曾發文稱「毛澤東打了一場戰爭，卻沒能戰勝中國的官僚文化、唯權、唯利、結黨營私等等。唯有民選、民主、以人權制官權，才能根治。否則運動不斷，惡運輪回，一切空談」，引起議論。

據報導，知名變性舞蹈家金星年初在山西一場演出謝幕時，向觀眾展示一面象徵支持多元性別（LGBT）的彩虹旗，事後在廣州、佛山、蘇州、上海等地的演出都被叫停。

「以史為鑒」微博大V說：「金星和劉桂娟相繼被取消演出的事，提醒大家別以為在業內很牛，就可以對著不熟悉的領域、尤其是時政信口雌黃」。