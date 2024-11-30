我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大湖效應降雪正影響紐約 霍楚：別掉以輕心

網購高峰期來了 詹樂霞呼籲當心詐騙

疑辱毛澤東 天津京劇女演員兩場演出「因故取消」

中國新聞組╱北京30日電
天津知名程派青衣、國家一級演員劉桂娟，原定在江蘇南京的兩場演出「因故取消」。(取材自Ｘ平台)
天津知名程派青衣、國家一級演員劉桂娟，原定在江蘇南京的兩場演出「因故取消」。(取材自Ｘ平台)

天津知名程派青衣、國家一級演員劉桂娟，原定在江蘇南京的兩場演出「因故取消」，引發議論。網友翻出劉桂娟過往在社交平台的帖子，指其多次調侃開國領袖毛澤東及「好人」雷鋒，並曾發「國旗蓋狗」相片，涉嫌違反《英烈法》和《國旗法》。

綜合陸媒報導，59歲的劉桂娟是天津青年京劇團演員，中國戲劇梅花獎得主，她「犯了何事」導致演出取消？有網友扒出劉桂娟微博多次「侮辱雷鋒」、「抹黑教員（毛澤東）」。例如劉桂娟在2022年3月5日全國人大會議開幕當日留言：「酒店滿了，按摩房滿了，歌舞廳滿了，公館滿了，禮品滿了，商場興隆，街道隔離，汽車讓道，你卻讓我今天學雷鋒！我想學雷鋒在天安門照相，讓嗎？」

她也曾發文「經常讓別人生氣，自己卻不太生氣的人，叫偉人，如毛澤東」；還曾在一篇博文中配圖一隻小狗睡著，蓋的卻是中國五星紅旗；她也曾發文稱「毛澤東打了一場戰爭，卻沒能戰勝中國的官僚文化、唯權、唯利、結黨營私等等。唯有民選、民主、以人權制官權，才能根治。否則運動不斷，惡運輪回，一切空談」，引起議論。

據報導，知名變性舞蹈家金星年初在山西一場演出謝幕時，向觀眾展示一面象徵支持多元性別（LGBT）的彩虹旗，事後在廣州、佛山、蘇州、上海等地的演出都被叫停。

「以史為鑒」微博大V說：「金星和劉桂娟相繼被取消演出的事，提醒大家別以為在業內很牛，就可以對著不熟悉的領域、尤其是時政信口雌黃」。

微博 天安門 全國人大會議

上一則

安徽高校上演現代版「虎門銷煙」 網：一起吸二手菸？

延伸閱讀

韓戰救台灣？大陸知名冷戰學者：核心問題在中蘇同盟

韓戰救台灣？大陸知名冷戰學者：核心問題在中蘇同盟
同框歷史巨照

同框歷史巨照
調查：中國今年第3季抗議事件增長近三成 1/3遭打壓

調查：中國今年第3季抗議事件增長近三成 1/3遭打壓
中國國安部活動擴張 毛澤東時代以來權力最大

中國國安部活動擴張 毛澤東時代以來權力最大

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30

超人氣

更多 >
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子

「最帥的東方濃顏美男」情斷 給女友分手費能買半套肖戰房子
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃