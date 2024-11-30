老闆跑了、不付工資… 中國工人討薪潮提早啟動

還有兩個多月才到中國的農曆春節假期，但海外人權團體調查發現，今年中國工人的討薪潮已提早啟動，而且越接近年末，涉及討薪的抗議越多，相信與中國經濟環境惡化有關。調查發現，廣東是抗議事件發生最多的地區，若以人均計算，陝西是最多抗議活動的地區，其次是北京和西藏。

自由亞洲電台報導，海外人權團體自由之家(Freedom House)在台辦事處負責人史凱文(Kevin Slaten)表示，經濟問題占中國民間抗議活動的多數，45%與勞資問題有關。每年春節前是工人抗議的高峰期，還在統整最新收集到的數據，但觀察發現隨著經濟環境變差，今年的討薪潮也提早啟動。

史凱文指出，現在中國的經濟很明顯處於一個很不好的狀態，所以今年一來發現討薪的數量已經比往年多。二來是討薪潮比較早開始。過往討薪潮通常是在春節的前2個月發生，但現在9月、10月已經開始了。有一些工人也覺得今年老闆跑了或者不付工資的時間怎麼早。

史凱文表示，中國房地產 爆雷，業主成為繼工人後，參與抗議最多的群體。他表示，異言網計畫在過去2年多所收集的資料顯示，中國政府多次出台救房市的政策，無助緩解房地產問題引發抗議。

史凱文指出，在2年內至少有3次不同的刺激措施，中央政府花大量的錢要去解決房地產的一些基本的問題，但是他們接觸到的業主抗議在全國都有，可以證明刺激政策到現在都沒有效，房地產還是一個很大的問題，很多是爛尾，還有延遲交房和違規交房。「就是想要強迫你收房但是(房企)的工作還沒有做完。還有違約或者小區的規劃問題，大體上都是跟房地產公司沒有錢去按照他們的承諾完成這些計畫」。

史凱文表示，廣東雖然是抗議事件發生最多的地區，但以人均計算，陝西才是最多抗議活動的地區，其次是北京和西藏。他表示，西藏的人口雖然相對少，但涉及藏族和漢族的衝突，以及藏族不滿政府的抗議活動時有發生。他承認，在新疆 發生的抗議數據因收集困難可能被嚴重低估。