我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／詹姆斯生涯出賽1798場 超越賈霸登史上第1

特斯拉Cybertruck自撞火燒車 加州4高中畢業生3死

馬雲快閃阿里總部與年輕員工合照 外界猜測他要回歸了？

記者林宸誼／綜合報導
馬雲穿著相當休閒，戴著白色帽子，身著灰白色毛衣，腳穿黑色運動鞋，顯得精神煥發。他面帶微笑，與一群年輕人愉快地合影留念。(取材自證券時報)
馬雲穿著相當休閒，戴著白色帽子，身著灰白色毛衣，腳穿黑色運動鞋，顯得精神煥發。他面帶微笑，與一群年輕人愉快地合影留念。(取材自證券時報)

阿里巴巴創辦人馬雲行蹤向來備受關注，多位中國網友29日下午在社交媒體上貼出圖文稱，當天下午在阿里巴巴西溪園區C區偶遇馬雲。今年3月馬雲露面後曾有重大變革，此次「快閃」阿里杭州總部，再度引發外界諸多猜想。網上甚至有猜測馬雲回歸重掌業務的可能性。

對照上一次馬雲露臉，是今年3月27日，隔日阿里就宣布「成立24年來最重要的一次變革」，重新定義和構造阿里巴巴集團與各業務的治理關係，啟動「1+6+N」的組織架構調整；以及張勇宣布卸任，由蔡崇信及吳泳銘分別接任集團董事會主席及CEO

證券時報報導，在網友發布的照片中，馬雲穿著相當休閒，戴著白色帽子，身著灰白色毛衣，腳穿黑色運動鞋，顯得精神煥發。他面帶微笑，與一群年輕人愉快地合影留念。馬雲是在阿里巴巴杭州全球總部新園區內，購買咖啡時遇到阿里員工後被認出並圍住，隨後他開心地與大家合照。

這是馬雲第一次出現在新園區。今年的5月20日，也是第20個「阿里日」，阿里巴巴杭州全球總部新園區（西溪園區C區）啟用。馬雲現身讓不少網友猜測，他是否有可能回歸重掌業務。

今年9月10日是阿里巴巴成立25周年。當天，馬雲在阿里巴巴內網發帖稱，阿里相信市場的力量和創新的價值。在這封內部信中，馬雲提到，沒有一家公司能在任何領域永遠保持第一。而且，只有競爭才能讓自己更強大，讓行業更健康。

馬雲在內部信中提到，立志要做一家能生存102年的公司，尤其是要做一家有理想有作為不僅僅是能賺錢生存的公司。就在11月21日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘發布內部郵件，宣布整合國內和海外電商，成立電商事業群，由蔣凡擔任CEO，向吳泳銘彙報。

馬雲 CEO 電商

上一則

備戰關稅戰 中國「縮短」豁免期 美124產品僅延長3個月

下一則

上海男投資40萬網路養牛 變成無法兌換的6萬斤牛肉驚覺被騙

延伸閱讀

馬雲「快閃」阿里杭州總部 3月露面後曾有重大變革

馬雲「快閃」阿里杭州總部 3月露面後曾有重大變革
阿里建築講座 推「建ADU不花錢」金融方案

阿里建築講座 推「建ADU不花錢」金融方案
趙薇遭封殺消失3年 深夜突秀「陀螺照」狂吸千人按讚

趙薇遭封殺消失3年 深夜突秀「陀螺照」狂吸千人按讚
趙薇慘遭封殺消失3年 突秀「陀螺照」狂吸千人按讚

趙薇慘遭封殺消失3年 突秀「陀螺照」狂吸千人按讚

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
前中共政治局委員薄熙來（右）之子薄瓜瓜（左）在台灣結婚的消息，大陸官方27日首度回應，但僅強調「我們對此沒有評論，反對對此進行惡意炒作」。圖為2007年中共元老薄一波逝世後，薄氏父子兩人合影。（路透資料照片）

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2024-11-27 01:00
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
女子指控她就是躺在圖中的某中醫診所治療間時被醫師性侵。（取材自瀟湘晨報）

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

2024-11-29 08:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
山東一名富翁立遺囑要求小他近20歲的女大學生太太「至死不得改嫁」，被法官認定違背公序良俗，判定無效。（示意圖／報系資料照）

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

2024-11-28 07:30

超人氣

更多 >
中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了

中醫師藉「推藥」性侵 上海女：來不及防備就發生了
用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險

用鋁箔紙包裹剩菜放冰箱？專家揭健康風險
與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個

與川普大不同 梅蘭妮亞每天吃最多的是這個
行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕

行李箱託運被貼紅色貼紙要當心 內行人：千萬別撕
當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃

當眾吃掉一根620萬香蕉 幣圈富豪孫宇晨：比別的好吃