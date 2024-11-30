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中國人盯上美國漢堡？美作家批政客思維：不應視為威脅

中國新聞組／北京30日電
在安徽省合肥市廬江縣同大鎮，工作人員操作植保無人機為小麥施肥。(新華社)
在安徽省合肥市廬江縣同大鎮，工作人員操作植保無人機為小麥施肥。(新華社)

11名美國共和黨國會議員日前致信國家情報總監和農業部國土安全辦公室，稱中國尋求成為肉類替代品生產的世界領導者，是「有針對性主宰全球食品供應鏈」，可能威脅美國及其盟國食品安全。對此，有美國作家在紐約時報發表評論稱，依照美政客這種思維，中國目前未來食品方面實現突破的成果，很明顯將繼電動汽車之後，中國也會來搶食美國人的漢堡和感恩節火雞市場。

據觀察者網報導，常駐中國、專注於中國政治經濟和科學的編輯和作家德雷爾（Jacob Dreyer）28日在紐時的客座文章裡，奉勸美國議員不應將中國生產替代肉的努力視作威脅。並稱美政客的這種思維認為，中國不僅不滿足於用電動汽車淘汰耗油量大的汽車，而且很明顯，中國也會來搶美國人的漢堡和感恩節火雞。

德雷爾說，事實上，中國在未來食品方面實現突破的努力是認真的，其中就包括實驗室培育的植物性和其他替代肉類。中國政府於2021年將研究替代蛋白質作為國家經濟發展戰略的一部分。如果中國願投資具有潛在全球利益的技術，美國人不應該將其視為國家安全威脅，而應該將其視為本國蛋白質市場如何發展的靈感。

德雷爾在文中強調，中國有充分理由想要確保國內龐大人口有足夠的食物，而這與美國無關。中國的目標是掌握肉類的「聖杯」（用以形容難以實現的理想解決方案）：開發出商業上可行的替代品，味道和真肉一樣好，可以大規模生產，但沒有排放、生產成本、土地使用和動物源肉類供應鏈風險。中國以其國家主導的方式，可能更有能力破解難題。

德雷爾說，許多美國人仍然對非動物來源蛋白質持懷疑態度，但中國人吃豆腐已經有很長一段歷史了。如果中國能提出一種為本國消費者所接受的蛋白質解決方案，那麼這種「中國製造」很可能會像中國的太陽能電池板和電動汽車一樣走向全球。

「讓我們希望中國進軍替代肉類產業，不會成為美國立法者妖魔化中國的又一個自私自利的機會」，德雷爾認為，如果美國阻礙了可能對世界有益的進步，「只會讓我們看起來像是問題的一部分」。

供應鏈 感恩節 紐約時報

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