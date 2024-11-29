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「大風車」董浩叔叔尋30年前寫信的孩子 這一幕看哭80後

中國新聞組／北京29日電
董浩叔叔（中）、鞠萍姐姐（左二）、花姐姐、金龜子（右一）。（取材自新聞坊）
董浩叔叔（中）、鞠萍姐姐（左二）、花姐姐、金龜子（右一）。（取材自新聞坊）

央視「大風車」節目是許多80後、90後的回憶，當時年幼的他們常寫信給節目主持人傾訴心情。主持人之一董浩日前發起全網尋人，尋找當年寫信的小朋友，近日找到了如今已是郴州蘇仙中學副校長的小鄧同學，看到「董浩叔叔」視頻想起當年，頓時淚水決堤，這一幕讓當年小觀眾們集體破防。

來源：YouTube

新聞坊報導，「大風車呀吱扭扭滴轉，這裡滴風景呀真好看~」還記得「大風車」裡的鞠萍姐姐、金龜子、董浩叔叔嗎？對於80後、90後而言，這節目給童年留下了一段無比珍貴又難忘的時光。當時，小朋友們可以給節目裡的主持人寫信。

董浩叔叔全網尋人。（取材自新聞坊）
董浩叔叔全網尋人。（取材自新聞坊）

董浩10月底在他的社交平台發布一則視頻，尋找那些當年給董浩叔叔寫過信的小朋友。「30年前給我寫信的孩子們，你們過得好麼，我挺惦記你們的。不知道這些孩子們在信中傾訴的童年煩惱，有沒有得到解決呢？」

30年前的信件內容。（取材自新聞坊）
30年前的信件內容。（取材自新聞坊）

30年前還在湖南郴州市實驗小學的小鄧同學，在信中問董浩叔叔，「我爸爸是個司機成天到晚地幹活，一回家就疲倦得躺在沙發上，累得一句話也不說。您說我應該怎樣消除爸爸的疲倦和煩惱」。

董浩當年回信：「小鄧同學，其實我也有一個女兒，我回家的時候，如果我的女兒每天為我準備一杯熱乎乎的香茶，然後在我的臉上親一下，我會克服一切疲勞感和煩躁的。祝你永遠孝敬你的父母。」

鄧娟娟流下淚水。（取材自新聞坊）
鄧娟娟流下淚水。（取材自新聞坊）

董浩尋人的視頻發布後，有記者輾轉找到了小鄧同學。小鄧同學如今已是郴州蘇仙中學的副校長鄧娟娟，看到董浩叔叔的視頻，她情緒決堤，流下了淚水。提及父親，鄧娟娟說，父親在她參加工作一年多後，因罹患癌症離世。她說，當年董浩叔叔的回信一直激勵她努力生活、好好工作，努力成為爸爸心中驕傲的女兒。

在董浩叔叔的視頻下面，有很多人留言，大家都在向董浩叔叔傾訴自己的煩惱。很多網友說：「長大一點也不好玩」、「長大太累了」、「我堅持不住了」…。對此，董浩叔叔鼓勵他的「小朋友們」：我等著你們上坡以後的好消息。

評論區還有不少人懷念當年守著電視看「大風車」的時光：「想念我的大風車，小糊塗神，舒克貝塔……，80後的童年是最美好時光」、「看到董浩叔叔的時候，才感覺自己還是一個孩子」、「大風車吱悠悠的轉，那才是我們80後的純真童年呀」。

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