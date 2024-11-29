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打造區域競爭力 浙江將設大宗商品資源配置樞紐

中國新聞組／北京29日電
貨輪停靠在浙江寧波舟山港梅山港區碼頭。(新華社)
貨輪停靠在浙江寧波舟山港梅山港區碼頭。(新華社)

據浙江省政府新聞發布會消息，浙江獲批建設中國首個大宗商品資源配置樞紐。該省將持續提升制度型開放水平，力爭到2030年，初步建成功能完備的大宗商品儲運、加工、海事服務基地和貿易、交易中心，打造具區域競爭力和國際影響力的大宗商品資源配置樞紐。

中新社報導，根據《中國（浙江）自由貿易試驗區大宗商品資源配置樞紐建設方案》，浙江將圍繞油氣全產業鏈進一步深化改革，支持以加工貿易方式開展生物燃料油混兌調和與出口業務，創新開展綠色甲醇、液氫、液氨等新型船舶燃料加注。

同時，浙江將把油氣全產業鏈建設經驗進一步拓展至鐵礦石、有色金屬、糧食、優質蛋白等大宗商品，打造國際大宗商品儲運基地、加工基地、海事服務基地，以及貿易中心和交易中心。

比如，浙江將在鐵礦石領域延伸發展鐵礦石中下游加工產業，建設輻射亞太地區的國際混配礦分銷中心，將在糧食領域支持舟山建設現貨大豆保稅交易庫，開展大豆進口現貨實物交收試點。

此外，在制度開放方面，浙江將創新大宗商品保稅監管模式，鼓勵符合條件的大宗商品領域重點企業在境內首發上市，鼓勵相關企業依法合規赴境外上市、融資

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