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貴州「六個雞」火車站奇葩名稱走紅 將建民宿促觀光

中國新聞組╱北京29日電
2017年雞年春運，「六個雞」站職工拜年，讓這個小站一躍成打卡熱點。(取材自央視新聞)
2017年雞年春運，「六個雞」站職工拜年，讓這個小站一躍成打卡熱點。(取材自央視新聞)

在貴州凱里市有一個因站名走紅的火車站，該處沒有售票站，沒有檢票口，甚至沒有站台，但有個響亮的名字叫作「六個雞」。2017年雞年，「六個雞」站因為站名新奇、應景走紅網路。近日，六個雞村村支書劉州盛說，村裡將新建一座公廁、幾間民宿，更好地服務外地遊客，努力接住流量，帶動本地村民增收。

縱覽新聞報導，六個雞站建於1974年，因地處六個雞村而得名，是滬昆鐵路沿線上一個很小的五等火車站。車站只有幾名工作人員，進出車站的門是一扇被小號U型鎖鎖住的鐵門，只在有旅客進出時才會打開。進出站需要安全員引導，確認沒有列車通過後，帶領乘客步行穿過鐵軌。

●●儘管六個雞站很小，但功能不容小覷。據人民鐵道報報導，每天有超過170趟列車途經六個雞站，不過很少有列車停靠。作為五等車站，它的任務是讓列車會讓或者越行。唯一辦理客運業務的是5640/5639次列車，開行於貴陽和玉屏之間，中間途經大大小小14個站，沿途經過上百個村寨。

六個雞站第一次火起來是在2017年農歷雞年春運，職工拍攝了一張有六個雞站站牌的職工拜年照。因站名新奇應景，這個藏在貴州群山中的小站一躍成為熱門打卡點。

劉州盛回憶：「那一年看到村裡來了很多陌生的遊客，村民們都很高興。自從汽車普及、村裡通了公路以後，六個雞站已經很多年沒有這麽多旅客了。」

劉州盛說，「六個雞」地名來源於一個故事，據傳，很多年前在此開墾荒地的兄弟，因為沒有錢，便將6隻雞作為稅賦上交官府。「六個雞」便得名並沿用至今。2014年，全國第二次地名普查活動期間，全國網友總結出全國59個最為奇葩的地名，其中，凱里六個雞村上榜。

劉州盛說，最近幾年，時不時有網友發布到六個雞站打卡的視頻，經常能給六個雞站帶來一波小的客流增幅。劉州盛有個心願，希望以後外地遊客數能超過本地村民，拉動本地的農產品銷售和旅遊。近期六個雞村將修好從村子通往六個雞站的公路，還將新建一座公廁，新增幾間民宿，更好地服務好外地遊客，努力承接住流量，帶動本地村民增收。

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