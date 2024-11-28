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安徽六安馬拉松奇葩禮 跑出好成績贈活鵝 非洲選手傻眼了

中國新聞組／北京28日電
馬拉松選手帶走活鵝，一臉無奈。（視頻截圖）
馬拉松選手帶走活鵝，一臉無奈。（視頻截圖）

日前舉行的安徽六安市馬拉松，成績優秀者可獲贈活鵝一隻，但此安排對於一些海外跑手來說，由於無法將活鵝帶上飛機或高鐵，只好當場賣掉。

來源：YouTube

南昌晚報報導，一名女子組選手說，她的成績不錯，當天獲得了一隻活鵝作為獎勵。但她來自外地，這隻活鵝帶走不方便，於是在現場以50元人民幣（約6.9美元）賣給當地人了。「有不少人都把鵝賣掉了，包括非洲朋友，也是通過翻譯以50元的價格賣給了當地人。」該選手說。

張先生是六安本地人，參加了這次馬拉松比賽，沒有得到活鵝獎勵。不過，他的三名外地跑友獲得活鵝後無法帶走，都送給他了。「這是我們這裡的特產皖西白鵝，也是六安近年來主打的一張名片，所以組委會就以這種方式來宣傳它，但可能沒有考慮到外地朋友的攜帶困難。」他說。

2024六安馬拉松競賽規程顯示，馬拉松、半程馬拉松、健康跑項目男女前三名分別頒發獎杯、獎牌和獎品，獎品正是活鵝。組委會相關負責人說，共有18名選手獲得了活鵝，「這是獎金之外的獎勵，是我們的一點心意。」

外地和外國選手難以將活鵝帶走，有的只好現場賣掉，組委會是否考慮不周？對此上述組委會人員表示：「我們事前也無法預計獲獎的是本地人還是外地人，甚至是外國人。運動員領到獎品後，怎麽處理是他們的自由，現場賣掉或找餐館燉了吃都可以。」

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