10年前脫口1句「真香」成表情包 長春男曝驚人版稅收入

網路流行語「真香」，用來形容某人最初下決心不做某事，最終卻做了相反行為。此流行語出於2014年播出的湖南衛視「變形計」中，來自長春的王境澤脫口一句「真香」火遍全網，各種代言、廣告和通告砸來，16歲就賺到人生第一桶金。王境澤稱，各大企業用「真香」需付版權費，他靠著「真香定律」年入百萬人民幣，實現「財富自由」。

九派新聞報導，王境澤是吉林長春人，一直得到整個家族的寵愛。打架鬥毆、辱罵同學，學生不該做的，他全做了。新生大會上，他當著全校三千多名師生的面，公然懟起了校長。他也因此被節目組選中，來到雲南麗江的小山村，和同期城市主人公高澤文、14歲農村男孩王永祥一起，開始了為期30天的變形生活。

王境澤接受九派新聞訪問。（取材自九派新聞）

王永祥家的窮顛覆了他的認知。低矮漏風的木棚屋、遍布灰塵的院子、四處奔跑的雞……，王境澤脾氣倔，剛來時放出豪言，表示餓死也不會吃王永祥家一點東西。但面對永祥做的土豆炒飯，他還是抵不住饑餓，發出了「真香」的感慨。

王境澤的一句「真香」，引發流行用語潮流。（翻攝自湖南衛視芒果TV官方頻道YouTube）

「真香」給了他前所未有的關注度，他因此接到很多代言和廣告，16歲賺到了人生的第一桶金，再沒回過學校。2018年，「真香」片段再次在網絡發酵，被剪成表情包出現在各種聊天場合，他簽約了經紀公司，通告接連不斷砸來。，2019年底，他開了家MCN公司，公司運行不到兩年就倒閉了。

「真香」表情包。（視頻截圖）

公司倒閉後，王境澤沉穩了許多，「他知道，賺錢真的很累。長大後，他成為家庭事務的決策者。那時，父母在國外投資 失敗，他出錢解決了這次危機，「在十八九歲的時候能成為家裡的頂梁柱，我覺得好自豪。」

今年9月，王境澤再次創業，做自媒體博主，拍攝農村相關視頻。「變形計」10年後，他沉穩許多，也變得謙遜。他不想談論未來，只說做出的實事，他害怕「真香」定律再次發生在自己身上。

如今，王永祥跟在王境澤身邊，兩人同吃同住，王境澤時不時給永祥打錢，甚至表示可以「養永祥一輩子」。