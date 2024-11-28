雲南1中學師生跳彝族戰舞 8塊腹肌和光頭副校長被圍觀

雲南省一所中學在體育節上表演戰舞，引發網友圍觀。 (取材自上游新聞)

雲南省一所中學的體育節開幕式視頻近日引發網友圍觀，視頻中該校師生打赤膊、穿部落服飾表演起戰舞，野性十足。網友頻呼「震撼」、「身材太好了，有八塊腹肌」，不禁懷疑「這場表演是否請來專業演員」。

上游新聞報導，引發網友圍觀的視頻是雲南省紅河州彌勒市第四中學的表演，該校11月14日舉行第五屆體育節開幕式，「威武雄壯、氣貫長虹的彝人戰舞洋溢著民族文化的獨特魅力」。彌勒四中回應：「這些娃娃都是我們的體育生，帶隊的是我們學校的副校長。」

據報導，該校自2021年開始表演戰舞，負責本次演出的張輝老師透露：「演出團隊一共56人，基本都是老師和體育特長生，有小部分是普通文化生。其中吹號角的光頭老師是學校以前的副校長，喊話和噴火的是我，我是一名物理老師。」

網友好奇腹肌是如何練成的？張老師表示：「體育特長生訓練時間多，每天下午5點半到7點都是專業訓練時間，有腹肌很正常；我們學校有專業健身房，還有健體社、乒乓球社、籃球社、足球 社等運動社團指導鍛鍊。」

中國日報官方抖音 號大讚戰舞展現了學生們的精氣神，張老師回應：「體育鍛鍊和成績不衝突，學生們跑一跑、跳一跳、出一出汗，上課特別有精神。」