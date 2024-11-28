耗時40多年 塔克拉瑪干沙漠築防護帶 終於鎖邊「合龍」

新疆幹部及群眾投入60多萬人次築起高立式沙障，阻擋黃沙流動蔓延。（取材自人民日報）

為阻擋世界第二大流動沙漠──塔克拉瑪干沙漠遭侵蝕造成國土流失，中國耗時40多年在極度乾旱的沙漠周邊築起2761公里長綠色阻沙防護帶。隨著今天種下最後一株玫瑰，順利完成剩餘285公里最難「缺口」，沙漠邊緣阻擊戰空白區實現鎖邊「合龍」。當這條長達3046公里的綠色防護帶將沙漠「圍住」的那刻，多少代人的夙願實現了，綠帶上充滿了歡呼聲。

據央視新聞報導，面積33.76萬平方公里的塔克拉瑪干沙漠，是中國最大、世界第二大流動沙漠，邊緣總長度約3046公里。截至2023年底，沙漠周邊形成了長度約2761公里的綠色阻沙防護帶，剩餘的285公里「缺口」是最難啃的「硬骨頭」。

新疆幹部及群眾正在沙漠上種樹。（取材自人民日報）

一年多來，「鎖邊」任務涉及新疆 3個地州的6個縣，60多萬人次參與其中，通過生物治沙、工程固沙、光伏治沙多措並舉，今天上午，在位於塔克拉瑪干沙漠南緣和田地區于田縣，隨著最後一棵玫瑰花苗種下，長達285公里的塔克拉瑪干沙漠邊緣阻擊戰空白區順利實現「鎖邊合龍」。

在塔克拉瑪干治沙有多難？據人民日報報導，第一是面積大，塔克拉瑪干沙漠面積相當於江蘇、浙江、福建三省面積之和；第二是風力大：沙漠風速可達8級以上，流動沙丘面積約25.84萬平方公里；第三是水資源缺口大：多年來年均降水量不足80毫米，極度乾旱。

沙漠裡的防護帶。（取材自央視）

1978年，中共 作出在西北、華北、東北風沙危害和水土流失重點地區建設大型防護林的戰略決策。40多年來，依託「三北」防護林體系工程建設，在新疆各族幹部群眾不畏艱辛努力下，築起一道道綠色屏障。新疆森林覆蓋率由1978年的1.03%提高到目前的5.06%；過去30年，新疆人工綠洲面積由6.5萬平方公里增至10萬平方公里，增長約54%；第六次全國荒漠化和沙化調查結果顯示，新疆荒漠化土地減少1956平方公里、沙化土地減少242.82平方公里，實現「雙縮減」。

然而，剩下最後一段需要治理的沙化土地沙化程度更重、立地條件更差。新疆出台專門方案，布局7個重點治理項目、12個子項目，通過生物治沙、工程固沙、光伏治沙對沙漠南緣空白區鎖邊，阻沙護城。綜合治理規模達到3265.8萬畝，總投資 達到123.55億元人民幣，將持續至2030年。除了「南鎖」，新疆還圍繞「東擴、北增、西護、中阻」戰線，確保沙源不擴散。

沙漠裡的綠色植物。（取材自央視）

新疆維吾爾自治區林業和草原局相關負責人表示，接下來，新疆將繼續以塔克拉瑪干沙漠綜合防治為重點，大力發展具地方特色的沙產業，進一步增加空白區「合龍」處的寬度，鞏固提升鎖邊成效，努力打造全國防治荒漠化的典範，為築牢中國北方生態安全屏障貢獻新疆力量。