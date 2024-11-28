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江西合作對接會 5重點產業邀跨國公司投資

中國新聞組／北京28日電
11月26日，江西省與跨國公司投資合作對接會在南昌舉行。(取材自中新網)
11月26日，江西省與跨國公司投資合作對接會在南昌舉行。(取材自中新網)

江西省與跨國公司投資合作對接會26日在南昌舉行，邀請跨國公司來贛投資合作，共享重點產業發展機遇。

中新社報導，近20位跨國公司高管參加對接會。結合參會企業，江西省商務廳廳長猶王瑩推介了該省裝備製造、生物醫藥、有色金屬、新能源、生產性服務業五大重點產業。

洲際酒店集團大中華區企業事務總經理杜英杰說，江西生態環境優美，區位交通便捷，旅遊產業蓬勃發展，這些優勢非常吸引他們來江西投資發展。

通過前期參訪企業，3M中國有限公司大中華區政府事務總監趙強感受到江西的創新活力。

他說，希望今後通過與江西的優勢和市場相結合，進一步發展該公司在中國的業務。

拜耳（中國）有限公司高級總監白晨曦看好江西的營商環境，該公司希望與江西的農業企業、創新醫療企業有更多合作。　

作為美資企業，美琪（九江）嬰兒用品有限公司已深耕江西市場多年。該公司總經理助理魏瑩瑩說，未來幾年，公司將在江西打造研發團隊，計畫在九江開設銷售展覽中心，結合電商平台逐步拓展中國市場。　　

江西省政府副秘書長熊科平表示，希望各位企業家搶抓江西發展良好機遇，與江西在製造業、現代服務業、金融、旅遊等領域，深化投資、貿易、人才、技術等全方位互利合作。　　

中國改革開放40多年來，江西不斷吸引著跨國公司。外商在江西投資規模不斷壯大，質量和水平不斷提高。據統計，截至目前，江西累計設立外資企業2.18萬家，實際利用外資超390億美元。

投資 電商

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