廣州跟進京滬撒1億元餐飲消費券 網酸「1人5元」懶得搶

廣州將發放規模1億元的餐飲消費券，激發市場活力。圖為「食在廣州」品牌發布會活動。（中新社資料照片）

為了刺激消費，廣州跟進上海、北京等地發放消費券，鎖定餐飲市場撒出規模1億元（人民幣，下同，約1384萬美元）的「紅包雨」，有望以美食為媒介進一步激發消費活力。

金羊網報導，廣州市新聞辦25日舉辦「拚經濟穩增長‧提振消費」新聞發布會，並介紹一系列促消費、惠民生舉措。據了解，今年9月，廣州率先啟動加力支持消費品以舊換新活動，並爭取到中央超長期國債 和省配套資金共43.7億元，資金規模居全省第一，以舊換新全品類參與企業達到3300家，累計帶動銷售額超過340億元。

除此之外，廣州透過「平台+活動」牽引消費升級，並聯動其他4個國際消費中心城市舉辦精品消費月活動，帶動重點商圈及頭部零售企業銷售額上漲。

今年前十月，廣州全市社會消費品零售總額9256.8億元，同比增長0.5%，增速比1月-9月提高0.4個百分點，其中，10月社會消費品零售總額981億元，同比增長4.2%，消費信心進一步回升。

廣州市商務局副局長羅政表示，近期廣州將發放1億元「食在廣州」政府餐飲消費券，並於11月27日-30日舉辦2024中國（廣州）國際時尚產業大會，圍繞「會、展、秀、購、賽」五大板塊，舉辦花城時尚之夜、環球消費季Pro Market等多場活動，打造城市營銷窗口和產業交流對接平台。

隨著年末消費旺季到來，為進一步激發市場活力、提振消費信心，中國各地紛紛啟動新一輪消費券發放活動。時間財經報導，業內人士表示，新一輪消費券有望促進消費市場發展，同時各類新技術、新模式也有望提高消費券使用率，帶動消費熱度。

據統計，上海11月23日發放多種針對餐飲、住宿、電影、體育等各個領域的分類消費券；北京宣布繼續發放不少於3萬張冰雪消費券，激發冰雪運動產業市場活力；上海、成都、杭州、鄭州、武漢、西安等多個城市聯合支付寶 發放「碰一下」消費券；新一期2600萬元「食在杭州」餐飲專項消費券也在近期發放。

不過網友對相關消息反應冷淡；「沒新意的活動，懶得搶」、「不如各大平台的美食團體購，或信用卡 的逢周三、周五的五折飯票活動；還有網友指「之前拿200元消費券去商場買手機，問好多銷售員都說不知道能不能用」，也有人嘲諷「廣州有2000萬人，發1億，平均每人5元，一個典型利市該有的金額」。