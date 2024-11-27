鏈博會開幕 韓正：願維護全球產業供應鏈穩定

第二屆鏈博會有600多間廠商參加，「美中貿易全國委員會」準會長向中美政府喊話提高確定性。（記者廖士鋒／攝影）

中國第二屆中國國際供應鏈 促進博覽會（鏈博會）26日於北京開幕，中國國家副主席韓正在開幕式致詞時強調，將堅持經濟全球化正確方向，願同各國共同推動構建開放型世界經濟體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢。美中貿易全國委員會準會長譚森（Sean Stein）也呼籲美中政策制定者「能夠優先考慮在經濟互動中提高確定性」，確保市場公平性。

第二屆鏈博會吸引逾620家企業參展，境外廠商占比超過三成。（記者廖士鋒／攝影）

據統計，本屆鏈博會共有620多家企業、機構和國際組織參展，比首屆增加兩成，境外參展商占比上升到32%。本報現場觀察，人氣較旺的展位主要是美商蘋果、特斯拉 、汽車產業鏈及今年新設的先進製造鏈展區。

中國國家副主席韓正出席鏈博會，強調中國願與各國共同推動構建開放型世界經濟體系。（新華社）

韓正在開幕式上致詞指出，長期以來中國既是全球產業鏈供應鏈合作的參與者、受益者，也是堅定的維護者、建設者，中國願同各國共同推動構建開放型世界經濟體系，維護全球產業鏈供應鏈穩定通暢。中國將堅持經濟全球化正確方向，推進同各國的產業、產能合作，更好實現產業互促、利益共用。

中國總理李強25日參加鏈博會的外企與中企高層座談。（中新社）

譚森則指出，過去幾十年來，全球供應鏈不僅是經濟發展的基石，也是世界和平發展和跨國合作重要的穩定器。然而現在企業面臨兩方面的挑戰。

他表示，在美國，企業面臨著非常複雜的合規環境，也面臨著關稅的風險，甚至取消中國永久正常貿易關係的可能性，出口管制不斷地收緊，都使得全球供應鏈不斷地承壓。而在中國企業需要面臨日益加劇的經濟不確定性，國企和民企之間的競爭有一些不公平、不公正的現象。政府和國企採購市場准入也受到一些限制，這些對於美國企業在中國業務都帶來了一些不確定的影響，對於全球經濟的發展也帶來了不利的影響。

譚森呼籲，中美兩國工商界和政策制定者能夠優先考慮在經濟互動中提高確定性，同時也呼籲雙方政府都在工作中提倡確定性，實現監管的透明與明確性，也要確保市場的公平性和可及性。

國際商會秘書長約翰．丹頓表示，國際商會經過在170多個國家的調研考察發現，搞「脫鉤斷鏈」並非民心所向，這些國家的企業都希望推動跨境貿易，增加經濟發展的機遇。「我們必須實現這一點，所以我們和中國合作，全世界必須合作。」

鏈博會開幕式前，中國國務院 總理李強已先會見部分外企與中企高層。他表示當前世界經濟成長乏力，一些保護主義、泛安全化的行為損害全球產供鏈，要反對搞各種形式的「脫鉤斷鏈」、「另起爐灶」。

鏈博會並發布全球供應鏈促進報告及產業鏈供應鏈國際合作北京倡議等文件與數據，其中報告提到，隨著全球供應鏈向著區域化、多元化、數位化和綠色化方向發展，湧現一些新模式，新的多雙邊經貿規則開始探索新領域的規則制定，主要經濟體則透過立法保障關鍵產品供應鏈韌性，強調關鍵原材料的本土化供給，加強供應鏈風險監測與預警。