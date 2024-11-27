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生完雙胞兒 貴州95後寶媽又生3胞女 一句話訴心聲

中國新聞組／北京27日電
95後貴州寶媽原本已經有一對雙胞胎兒子，現在又生了三胞胎女兒。（取材自九派新聞）
95後貴州寶媽原本已經有一對雙胞胎兒子，現在又生了三胞胎女兒。（取材自九派新聞）

不需要國家催生，貴州一名擁有雙胞胎兒子的寶媽孟陽又生了三胞胎女兒。網友嘆，「這麼可愛的女兒她居然一下生了三個」。孟陽回覆稱，「我自己都羨慕自己了」。

九派新聞報導，日前孟陽在社群平台上發布影片報喜，表示自己喜得三千金：「媽媽和寶寶手術一切順利，老大4斤(約2公斤)，老二4斤，老三3.8斤，寶寶需要進保溫箱觀察幾天，謝謝家人們的關心以及祝福，我們如願以償。」網友紛紛留言道賀，祝福他們一家人旺財旺，希望寶寶能快樂成長，更呼籲國家給予「增產報國」的媽媽支持和獎勵。

今年29歲的孟陽表示，原本和先生想要一個小龍女才懷孕，結果一口氣來了三個，算是「如願以償了」。對於女兒的出生，孟陽稱全家都很開心，兩個兒子一開始就喜歡妹妹，所以他們聽到是三個妹妹的時候，也非常開心。

她表示，之前生雙胞胎兒子時是早產，花了十幾萬元人民幣(逾1.3萬美元)住了一個月的保溫箱。這次三胞胎因為35周才生，寶寶狀況不錯，只需要在保溫箱觀察一個星期左右，要花的費用少很多。

一次要養五個孩子，不少網友都替她擔心經濟壓力。孟陽先前稱：「我也覺得帶孩子累，但真的很愛他們，儘管五個孩子意味著經濟和教養方面的雙重壓力，畢竟我們全家的收入就是老公的七、八千月薪。」幸運的是，孟陽父母能幫她帶孩子，公婆則可以給予一些經濟支持。

對於孩子的未來，她說不會雞娃，也不會偏心，只希望他們平安長大，「就像網上說的，如果資質平庸就承歡膝下，如果資質過人就上交國家。」

95後貴州寶媽原本已經有一對雙胞胎兒子，現在又生了三胞胎女兒。（取材自九派新聞）
95後貴州寶媽原本已經有一對雙胞胎兒子，現在又生了三胞胎女兒。（取材自九派新聞）

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