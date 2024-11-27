拿命換錢？ 加班猝死最高獲賠60萬 「996奮鬥無憂險」惹議

近期中國網路流傳一個名為「996奮鬥無憂險」的保險產品，號稱每年繳費人民幣18元起，一旦過勞猝死可獲得最高人民幣60萬元的保險理賠。（取材自瀟湘晨報）

過勞也是中國職場常見問題。近期中國網路流傳一個名為「996奮鬥無憂險」的保險 產品，號稱年繳費人民幣18元起，一旦發生加班猝死 等狀況，最高可獲得人民幣60萬元（約8.2萬美元）保險理賠。中國平安保險客服證實確實有這項產品，但未標「996」。

「996」是指早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天的上班模式，該現象在2019年曾在中國引發社會輿論廣泛討論，反映出網路公司加班文化盛行的現象。但根據「中華人民共和國勞動法」規定，勞動者每日工作時間不能超過8小時，平均每周的工作時間不能超過44小時。

綜合瀟湘晨報、新黃河等媒體報導，據網路視頻顯示，該產品海報寫著為「無畏加班，來份熬夜險」，方案介紹寫著，繳費為18元起/年，賠償方面，為「最高60萬，猝死/意外/救護車。」

中國平安客服表示，該保險可能是第三方和中國平安聯合推出的產品，目前他們官方商城並無售賣此產品。「這些第三方機構會和平安合作，推出一些產品，放在其平台售賣，在我們自己商城，目前沒有此產品。」也有客服稱，「目前公司推出的比較適合職場工作人群的保險有意外險等，保費 在每年人民幣100元到500元不等。」

平安保險客服則表示，確有該款保險，名為「奮鬥無憂保險」，但並未寫「996」。網傳圖片應是地方上為該保險產品做的廣告。在官方app產品介紹中，該款保險最高保額為60萬元，也有「傾盡一切奮鬥吧、讓您奮鬥再無後顧之憂」的字眼。

而該產品的牌子在2019年「996」輿論熱潮時就出現過，「996」風波後不久，人社部、最高法院即於2021年明確，「996」工作制嚴重違反法律關於延長工作時間上限的規定，相關公司規章制度應認定為無效。

其他平台搜索類似產品，發現在一個名為「護身福，定期壽險」保險產品的宣傳介紹中，有「996上班族必備保障」的標語。該產品有「猝死關愛保險金」：65歲前猝死，可獲得相關賠付。

山東豪德（濟南）律師事務所律師趙宗艷分析，保險公司在產品設計環節，應秉持正確的價值觀，合法合規、合情合理，切實保障民眾合法權益。如果保險公司以這種違法的工作模式作為賣點，不但帶有不良引導性，其條款在合法性、嚴謹性、理賠順暢性等諸多方面都會存在障礙，無益於勞動者的權益保障。

有網友認為，「996奮鬥無憂險不就是打工人內卷保險嘛，治標不治本啊，企業違法996，保險來保障」、「放心加班，死了賠錢！這麼卷嗎？」也有網友表示，「這險種就是企業甩鍋工具。拿命換錢，還得自己埋單」。