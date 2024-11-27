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與愛妻相伴 諾獎得主李政道骨灰歸葬蘇州

記者黃雅慧／綜合報導
諾貝爾物理學獎得主、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日廿四日當日，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。圖為今年八月在上海舉辦的李政道追思會現場。（中新社）
諾貝爾物理學獎得主、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日廿四日當日，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。圖為今年八月在上海舉辦的李政道追思會現場。（中新社）

諾貝爾物理學獎得主、美籍華裔物理學家李政道骨灰在其誕辰紀念日24日當天，歸葬祖籍蘇州，與其夫人相伴。李政道今年8月4日，在舊金山家中離世，享耆壽97歲。

蘇州大學24日在天賜莊校區，為李政道歸葬典禮，舉行主題致敬活動，除了李政道長子李中清等親屬代表，還有中科院院士專家，與相關部門領導等600多人參加活動。蘇州大學同時舉辦「李政道先生事跡展」，透過展出照片、資料等，展示李政道與蘇州大學的淵源和突出貢獻， 藉此表達對李政道的敬意和感謝。

李政道與蘇州關係深。李政道1926年11月24日在上海出生，但李家祖籍在蘇州，根據檔案記載，李政道的曾祖父李子義是蘇州天賜莊博習書院創建人之一，該書院後擴建為東吳大學，也是現在蘇州大學前身。

「爸爸一直告訴我們，不要忘記自己是中國人，不要忘記蘇州是我們的家。」李政道長子李中清說，家族經歷和幼年磨難，讓父親對民族、國家、家鄉的認同和眷戀愈深。

李中清表示，祖父母的墓地位於蘇州吳中木瀆靈岩山麓，母親秦惠䇹1996年過世後，次年被安葬在東山，一家人相鄰相伴。

李政道雖然不是在蘇州出生，但青少年時期先後就讀於東吳大學附屬中學小學部、初中部，也就是現在的蘇州10中、蘇州中學等。

李政道1985年在蘇州設立「李政道獎學金」，獎勵高考成績排在前三的應屆高中畢業生。這一獎項共頒發30屆，有29所中學的202名學生獲此殊榮。

為紀念已故夫人秦惠䇹，李政道和家人在1998年1月用積蓄設立「䇹政基金」，惠及北京大學、復旦大學、蘇州大學、蘭州大學、上海交通大學與台灣新竹清華大學，用以支持優秀大學生進行基礎領域的科學研究工作。迄今已有5232名學生成為「䇹政學者」。

李政道 諾貝爾 舊金山

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