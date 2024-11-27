25省延長婚假挽救婚育 山西30天最多 山東規畫18天

為提高民眾結婚生育意願，山東擬將婚假從3天延長到最多18天。圖為一對新人領證後合照。（中新社資料照片）

為提高民眾結婚生育意願，中國地方政府各出奇招，山東省擬將3天的婚假延長到最多18天，並規畫將分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保 報銷範圍，還打算對學生開展人口國情國策教育。民眾對於新政反應兩極，有人喊著「去山東再結一次婚」，也有人覺得為了這幾天假而結婚「太兒戲了」。

紅星新聞報導，「山東省山東省人口與計畫生育 條例（修正草案徵求意見稿）」（下稱修正草案）25日面向社會公開徵求意見。修正草案中提到山東婚假將延長至最多18天，其他修改內容還包括：增加了學校開展人口國情國策教育、建立育兒補貼制度改為建立生育補貼制度、將分娩鎮痛和輔助生殖技術項目納入醫保報銷範圍等。

近日，山西婚假30天剛剛登上熱搜。據統計，中國有25個省份已延長婚假。山西和甘肅婚假均為30天，並列全國第一。河南 、黑龍江最長婚假分別可達到28天、25天；新疆婚假為23天。其他延長的省份中，婚假大多為18天、15天、13天和10天。除山東外，廣東、廣西、湖北、湖南等省還在執行3天的婚假。

人口專家何亞福認為，延長婚假在一定程度上有助於提高結婚率，但僅靠延長婚假是不夠的，還需要出台降低結婚成本和生育成本的政策。

對於其他修改內容，何亞福提到，濟南在去年已經出台了生育補貼政策，預計接下來山東會有更多地方端出生育補貼政策。他認為，在各種生育支持政策中，最重要是真金白銀的生育支持。到目前為止，多個地方政府出台生育補貼政策，但補貼金額普遍太少。此外，大多數地方出台的育兒補貼，只補貼二孩和三孩，建議所有孩次（包括一孩）都應納入生育補貼範圍。