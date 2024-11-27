我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國官方首度回應薄瓜瓜在台灣結婚 幾句話帶過

2歲小女孩跋涉3千公里偷渡美國 非法移民悲歌

山東女大生中毒求救 男醫被擋女舍外 宿管還誇做得好

中國新聞組／北京27日電
山東淄博職業學院。（官網截圖）
山東淄博職業學院。（官網截圖）

山東一名職業學院女學生日前在網路上爆料，稱自己因呼吸性鹼中毒需要救治，但120急救醫生來了，卻因為是男性而被擋在女生宿舍外不讓進樓施救，「把醫護人員都氣笑了」。事後學校發布通報稱急救人員有上樓將學生接走救治，不存在阻礙上樓問題，網友嘲諷「被和諧了」、「通報寫得滴水不漏，但我不信」。

綜合大風新聞、觀察者網報導，日前山東淄博職業學院一名女學生稱自己在宿舍發病，卻遇上救治遇阻。「我在宿舍突然喘不上氣來，打了急救電話，120醫護人員來了以後，值周的女同學死活不讓他們上來，因為來的3個醫護人員都是男的，把醫護人員都氣笑了。」

女學生認為值周的女同學是拿雞毛當令箭，「宿管阿姨還誇獎這個值周的女同學做得好」，並質疑「維修工都是男生，進來的時候為啥都是願意的？男醫護人員上樓就不行了？」。

女學生進一步表示，「早上起來學校告訴我，因為學校要升本（科院校），怕影響不好，要求我把發的抖音刪掉。抖音雖然我刪了，但是如果事情以和稀泥的方式處理，我不僅還要再往上發，還要報警。」

山東淄博職業學院隨後發布了通報，指當天14時3分急救人員到達宿舍樓，值周的學生電話聯繫宿管員後立即同意上樓。約14時5分，120急救人員上樓將學生接走救治，「不存在值周學生和宿管員阻礙救護人員上樓問題」。

然而網友對此通報並不埋單，有人質疑「消失的2分鐘去哪了」、「不直接放行而是先請示不就是攔了嗎？」認為不管什麼時候都應以人為本，救命重要。也有人想到之前齊魯工業大學宿舍失火，學生得刷臉才能逃生的事件，批評學校太不懂變通。

抖音

上一則

富商遺產留情婦 法院：婚外情違公序 但非婚生女可繼承80%

下一則

收賄上億、違法放貸33.2億 中銀前老董劉連舸判死緩

延伸閱讀

抱枕遮臉「不小心失手」馬國女大生命案 一審判賠638萬

抱枕遮臉「不小心失手」馬國女大生命案 一審判賠638萬
觀念翻轉 中毒洗胃不見得有用 急診醫曝9成能自行代謝

觀念翻轉 中毒洗胃不見得有用 急診醫曝9成能自行代謝
山東每周往返墨爾本 小伙72小時極限走讀 3月往返12趟

山東每周往返墨爾本 小伙72小時極限走讀 3月往返12趟
山東一大學火災 學生撤離須刷臉 校方「保障安全說」挨轟

山東一大學火災 學生撤離須刷臉 校方「保障安全說」挨轟

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

2024-11-24 06:30
上海女子參加的南極郵輪旅遊。(取材自新民晚報)

上海夫妻花19萬去南極 少打一個字…得分房跟陌生人睡

2024-11-21 15:22

超人氣

更多 >
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝