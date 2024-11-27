山東女大生中毒求救 男醫被擋女舍外 宿管還誇做得好

山東淄博職業學院。（官網截圖）

山東一名職業學院女學生日前在網路上爆料，稱自己因呼吸性鹼中毒需要救治，但120急救醫生來了，卻因為是男性而被擋在女生宿舍外不讓進樓施救，「把醫護人員都氣笑了」。事後學校發布通報稱急救人員有上樓將學生接走救治，不存在阻礙上樓問題，網友嘲諷「被和諧了」、「通報寫得滴水不漏，但我不信」。

綜合大風新聞、觀察者網報導，日前山東淄博職業學院一名女學生稱自己在宿舍發病，卻遇上救治遇阻。「我在宿舍突然喘不上氣來，打了急救電話，120醫護人員來了以後，值周的女同學死活不讓他們上來，因為來的3個醫護人員都是男的，把醫護人員都氣笑了。」

女學生認為值周的女同學是拿雞毛當令箭，「宿管阿姨還誇獎這個值周的女同學做得好」，並質疑「維修工都是男生，進來的時候為啥都是願意的？男醫護人員上樓就不行了？」。

女學生進一步表示，「早上起來學校告訴我，因為學校要升本（科院校），怕影響不好，要求我把發的抖音 刪掉。抖音雖然我刪了，但是如果事情以和稀泥的方式處理，我不僅還要再往上發，還要報警。」

山東淄博職業學院隨後發布了通報，指當天14時3分急救人員到達宿舍樓，值周的學生電話聯繫宿管員後立即同意上樓。約14時5分，120急救人員上樓將學生接走救治，「不存在值周學生和宿管員阻礙救護人員上樓問題」。

然而網友對此通報並不埋單，有人質疑「消失的2分鐘去哪了」、「不直接放行而是先請示不就是攔了嗎？」認為不管什麼時候都應以人為本，救命重要。也有人想到之前齊魯工業大學宿舍失火，學生得刷臉才能逃生的事件，批評學校太不懂變通。