頻捲爭議 董宇輝不當「與輝同行」執董 網：塌房前兆？

董宇輝。（取材自微博）

中國知名帶貨直播主董宇輝又上熱搜了，與輝同行科技有限公司（下稱「與輝同行」）發生工商變更，董宇輝從執行董事變更為經理，雖是因應新公司法取消執行董事概念，但仍引發網友質疑董宇輝是否因為日前不斷出包，動搖他在公司的影響力。

綜合證券 時報網、極目新聞報導，與輝同行於2023年12月成立，法定代表人、執行董事、經理為董宇輝，註冊資本額1000萬元。今年7月，董宇輝從東方甄選獨立出來後，原全資股東北京新東方迅程網路科技有限公司退出，與輝同行於8月新增董宇輝為股東並全資持股。

據了解，自徹底從東方甄選獨立出來之後，董宇輝多次捲入「人設崩塌」、「販賣假貨」等爭議，不但將「水調歌頭」的「人有悲歡離合，月有陰晴圓缺」順序讀反，還在直播中稱居禮夫人獲諾貝爾 文學獎，鬧出不少笑話。

針對此次與輝同行工商變更，有網友熱議是否是董宇輝「塌房」前兆，由於7月上路的新「公司法」已取消對執行董事的概念，河南 澤槿律師事務所主任付建分析，這是在對公司治理結構進行調整，並不意味董宇輝對公司管理的削弱，他仍是經理職務，仍是法定代理人。有網友則認為此事上熱搜都是資本套路，質疑「董聖又在買熱搜了」。