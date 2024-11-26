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上海、北京刺激消費 發放新一輪消費券

記者賴錦宏／綜合報導
上海近日發放人民幣5億元消費券。（取材自抖音）
上海近日發放人民幣5億元消費券。（取材自抖音）

上海、北京等地近日發放新一輪消費券，涵蓋餐飲、住宿、電影、冰雪運動等。業內人士表示，這有望進一步促進中國國內消費市場發展，同時各類新技術、新模式也有望提高消費券使用率，帶動消費熱度。

上海23日發放「樂品上海」「樂游上海」等多種針對餐飲、住宿、電影、體育等各個領域的分類消費券，包括滿300元人民幣(約41.4美元)減90元、滿600元減180元等不同券面，並採用「先到先得」方式，消費券自發放之日起10日內有效。

北京日前宣布繼續發放不少於3萬張冰雪消費券。新一期2600萬元。「食在杭州」餐飲專項消費券也在近期發放，可用於買單或購買商家代金券、套餐等商品時支付使用，折扣力度更大，統一為八折。

上海、成都、杭州、鄭州武漢、西安等多地聯合支付寶發放「碰一下」消費券，首輪發放已於23日上午10點開啟。

星圖金融研究院高級研究員付一夫對此表示，發放消費券是一種有效的短期促消費手段。「消費券的發放相當於在短時間內提高了居民的消費能力，激發了居民的邊際消費傾向，引導他們向特定領域消費，如餐飲和家電等。」

另外，付一夫還表示，相比於直接發錢，消費券更直接被用於消費，因為有些人可能會選擇將現金存起來或不用於消費。因此，消費券在促進消費方面的效果更為立竿見影。同時，固定時間限額發放消費券的方式，能夠激發人們的搶券意願，進一步提高消費券的使用率和效率。

支付寶 鄭州 武漢

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