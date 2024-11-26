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華為「純血鴻蒙」新機發布 美媒：再度突破美科技封鎖

記者賴錦宏、謝守真／綜合報導
華為終端BG董事長余承東19日曬出華為Mate 70 Pro+，這是Mate 70真機首秀。（取自快科技）
華為終端BG董事長余承東19日曬出華為Mate 70 Pro+，這是Mate 70真機首秀。（取自快科技）

華為於北京時間26日舉行「Mate品牌盛典」，兩款新手機Mate X6及Mate 70系列，以及新車華為智界新S7和尊界品牌首款車型S800也正式亮相。截至當地25日晚間9時，華為兩款新手機預約購買人數合計已高達420萬人。美國「華爾街日報」和英國「金融時報」都指出，這代表華為再次突破美國科技封鎖，美中在智慧生態系統分裂並競爭的最新跡象。

這款手機將採用「華為原生鴻蒙作業系統」（純血鴻蒙，HarmonyOS Next），也是中國首個手機作業系統。截至25日，華為Mate 70 Pro+預約人數約316萬人，該系列新手機為華為今年最後一款發售旗艦手機。另一款Mate X6摺疊機，目前預約認購人數約104萬人。兩款手機分別於上周一及上周三開始預售，至今華為均未公布正式售價。

根據華為之前發布的預告，Mate 70系列的魔法手勢功能，宣稱用戶在AI加持下，可以透過簡單的手勢完成各種操作，無需直接觸碰手機。「中關村在線」指出，雖然之前的手機已有隔空翻頁、播放音樂等功能，但Mate 70系列預計將帶來更多驚喜的手勢操作。

華為Mate 70 Pro+。（取自快科技）
華為Mate 70 Pro+。（取自快科技）

華為終端BG董事長余承東表示，Mate 70系列不僅搭載華為自家的鴻蒙系統，還將帶來前所未有的使用體驗，硬體配置也將全面升級。

華爾街日報指出，華為將藉著Mate 70系列，衝擊美國蘋果公司智慧手機iPhone的中國市場占有率，顯示再次突破美國科技封鎖。

金融時報（FT）則稱，這是美國為了削弱華為的而祭出的制裁，反而鞏固了華為技術巨頭地位的最新證據，相關技術正在分裂成美國和中國的生態系統競爭。華為上個月報告稱，2024年前9個月的銷售額同比增長了30%。

美國諮詢公司奧爾布賴特石橋集團（Albright Stonebridge）集團技術專家特里奧洛表示，「這對中國來說是一個重要的轉折點，其驅動力在於擔心美國會切斷一切。」

華爾街日報指出，蘋果的主導地位正面臨華為日益激烈的挑戰。根據市場研究機構IDC的數據顯示，今年第三季度中國市場占有率最高的vivo為18.6%，蘋果以15.6%居第二。而華為則從去年第一季度的8.6%，大幅躍升至現時的15.3%，穩坐第三位且與蘋果差距甚小。

華為 華爾街 iPhone

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