我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

準財長貝森特：將優先推動川普的減稅承諾

波音DHL貨機墜毀立陶宛民宅 烈焰釀1死2傷

諾貝爾獎華裔得主李政道 骨灰葬蘇州 與妻子相伴

世界新聞網／輯
圖為今年8月在上海舉辦的李政道追思會現場。 （中新社）
圖為今年8月在上海舉辦的李政道追思會現場。 （中新社）

諾貝爾物理學獎得主李政道今年8月在舊金山逝世，享耆壽98歲。據「蘇州發布」消息，11月24日是李政道誕辰紀念日。當天上午，李政道的骨灰歸葬蘇州，與夫人秦惠䇹相伴。

「格物政道 賡續榮光」致敬李政道的主題活動同日在蘇州大學天賜莊校區舉行，李政道長子李中清等親屬代表、院士專家和相關部門領導等600多人參加活動。

活動中，蘇州大學《東吳榮光—李政道先生事跡展》啟動，此次展出通過照片、資料等展示李政道與蘇州大學的淵源和突出貢獻。李政道親屬向蘇州贈送李政道親筆為「蘇州科技館」的題字，蘇州一方向李政道親屬贈送特別製作的李政道書寫體「細推物理、何用浮名」宋錦作品，表達對李政道的敬意和感謝。

美國國籍的李政道原籍江蘇蘇州，1926年生於上海，1944至1946年先後就讀於浙江大學、西南聯合大學，1950年獲得美國芝加哥大學哲學博士學位，1956年任美國哥倫比亞大學教授，1960年任普林斯頓高等研究院教授，1964年任哥倫比亞大學費米講座教授，1984年任哥倫比亞大學全校講座教授。

1956年，李政道與楊振寧因發現了關於「弱相互作用中宇稱不守恆」定律，並發表論文，而在1957年獲得諾貝爾物理學獎。此後直到1980年代，李政道持續提出及創立新的理論及研究模型，被物理學界視為擁有開創性的貢獻。

李政道 哥倫比亞大學 諾貝爾

上一則

歧視中老年人？中國昆明民宿只准18-26歲入住惹議

延伸閱讀

新加坡前總理李顯龍 卸任後首度訪中國 習近平設宴款待

新加坡前總理李顯龍 卸任後首度訪中國 習近平設宴款待
中加大高新產業發展力道 挺蘇州工業園區進軍軟體

中加大高新產業發展力道 挺蘇州工業園區進軍軟體
「小巷人家」懷舊風喚醒年代記憶 獲封中版「請回答1988」

「小巷人家」懷舊風喚醒年代記憶 獲封中版「請回答1988」
「小巷人家」獲封中國版「請回答1988」…網友被林棟哲小演員圈粉

「小巷人家」獲封中國版「請回答1988」…網友被林棟哲小演員圈粉

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」