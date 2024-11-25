諾貝爾獎華裔得主李政道 骨灰葬蘇州 與妻子相伴

圖為今年8月在上海舉辦的李政道追思會現場。 （中新社）

諾貝爾 物理學獎得主李政道 今年8月在舊金山逝世，享耆壽98歲。據「蘇州發布」消息，11月24日是李政道誕辰紀念日。當天上午，李政道的骨灰歸葬蘇州，與夫人秦惠䇹相伴。

「格物政道 賡續榮光」致敬李政道的主題活動同日在蘇州大學天賜莊校區舉行，李政道長子李中清等親屬代表、院士專家和相關部門領導等600多人參加活動。

活動中，蘇州大學《東吳榮光—李政道先生事跡展》啟動，此次展出通過照片、資料等展示李政道與蘇州大學的淵源和突出貢獻。李政道親屬向蘇州贈送李政道親筆為「蘇州科技館」的題字，蘇州一方向李政道親屬贈送特別製作的李政道書寫體「細推物理、何用浮名」宋錦作品，表達對李政道的敬意和感謝。

美國國籍的李政道原籍江蘇蘇州，1926年生於上海，1944至1946年先後就讀於浙江大學、西南聯合大學，1950年獲得美國芝加哥大學哲學博士學位，1956年任美國哥倫比亞大學 教授，1960年任普林斯頓高等研究院教授，1964年任哥倫比亞大學費米講座教授，1984年任哥倫比亞大學全校講座教授。

1956年，李政道與楊振寧因發現了關於「弱相互作用中宇稱不守恆」定律，並發表論文，而在1957年獲得諾貝爾物理學獎。此後直到1980年代，李政道持續提出及創立新的理論及研究模型，被物理學界視為擁有開創性的貢獻。