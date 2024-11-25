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UFC澳門站格鬥賽 昆明女中醫1腳KO對手奪冠 還很靦腆…

中國新聞組／廣州25日電
石銘（右）在比賽中KO對手，還把對方打進醫院。（取材自微博）
石銘（右）在比賽中KO對手，還把對方打進醫院。（取材自微博）

在2024年UFC格鬥之夜澳門站女子草量級決賽中，中國選手石銘克服巨大身高差，一腳高掃KO逆轉同為中國選手的馮蕭燦，馮蕭燦被送進醫院，石銘成為本屆精英之路女子草量級冠軍，並簽約UFC。

來源：YouTube

綜合媒體報導，賽後，有網友發現，石銘除了是一名出色的格鬥運動員，還是一位中醫師。有網友稱她是「當代黃飛鴻」，調侃「醫術和武術是熱門『雙學位』」。

UFC格鬥女子草量級冠軍石銘（前），也是一位中醫醫師（後）。（取材自南方網）
UFC格鬥女子草量級冠軍石銘（前），也是一位中醫醫師（後）。（取材自南方網）

石銘出生於黑龍江，13歲開始習武，因此得名「十三妹」，她先後習練過跆拳道、散打、摔跤等。後來，受中醫爺爺的影響，考上了雲南中醫藥大學，選擇了中醫針灸推拿專業。石銘在努力學習中醫針灸推拿的同時，兼顧格鬥訓練和比賽。

石銘任教俱樂部館長朱先生表示，石銘是昆明某醫院的中醫針灸師，工作日早上要上班，格鬥訓練時對手全部都是男性，「她是一個很可愛的小姑娘，很靦腆、說話很溫柔。但是地面上的技術和體能非常強」。

石銘的專業背景讓她在這一領域具備了更多的優勢，也為她的搏擊事業增添了科學的支撐。

被擊倒的馮蕭燦的傷情受到大家的關心，她錄視頻向大家報平安：「檢查結果沒有問題，留院觀察後已經回到酒店休息了，恭喜石醫生獲勝成功拿到合同。」

澳門 跆拳道

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