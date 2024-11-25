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小紅書誕生大量「聯合國名媛」中國媒體揭：付費導覽服務

中央社／台北25日電
紅書量產「聯合國名媛」，實際上是自己掏錢去紐約總部演講領獎。（摘自小紅書）
紅書量產「聯合國名媛」，實際上是自己掏錢去紐約總部演講領獎。（摘自小紅書）

中國社群媒體上近日突然出現大批「聯合國名媛」，他們在小紅書發布到聯合國演講、領獎等內容，形塑青年領袖的形象，卻有中國媒體發現這是聯合國付費導覽服務，甚至有人做起「聯合國實踐團」的生意。

觀察者網旗下的「風聞」報導，小紅書上的「聯合國名媛」通常以「到聯合國領個獎」、「到聯合國開個會」、「到聯合國演講」做為標題，發布一天的Vlog，搭配幾張到聯合國紐約總部的照片，甚至在會議室演講，或領獎的片段，形塑青年領袖的形象。

這些「到聯合國開會和領獎」，實際上只是聯合國的付費導覽參觀服務，從聯合國官網就能預約，收費在15至26美元之間。

其中一名「聯合國名媛」，小紅書過去的內容都是唱歌和旅遊，近期卻連發3則與聯合國相關的貼文，其中還有自己演講的片段。但有網友指出，她發布的影片和照片中所出鏡的片段都是近景或特寫，並且與影片中的全景會議室場景不一致，剪接痕跡明顯。

另外也有網友發現部分「聯合國名媛」所採用的畫面是媒體拍攝角度，或是網路上一再重複出現的片段。

報導指出，小紅書上的這些聯合國名媛似乎出自一條流水線，同樣的拍照打卡地點，幾乎相近的文案，同一個影片風格，甚至連會議室的取景角度都一樣。

「聯合國名媛」都穿著正裝，以「成功人士」的姿態在聯合國總部大樓各國旗桿下拍照，在會議室演講，再吃個聯合國午餐。影片中還會聲稱參與國際難民問題、青年成長、全球氣候問題、未來領袖、女性和兒童保護等主題的會議，然而他們小紅書過去經營的內容卻與此完全無關。

報導還發現，在小紅書上有人專門做「聯合國實踐團」的生意，費用近人民幣6萬元。據稱只要參加這個團就能到聯合國接受官員在氣候保護、應對調整等方面的訓練。培訓結束後，還可以在聯合國實習。參加者不僅可以在聯合國長期拍照打卡，甚至還能獲得聯合國官員的推薦信，結業證書等。

不過這個「聯合國實踐團」不僅價格高昂，對參加者的語言門檻也有一定要求，包括雅思6分以上或托福考試80分以上。

聯合國 小紅書 社群媒體

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