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瑞銀汪濤：預計中國房地產2026年才會反轉

記者賴錦宏／即時報導
瑞銀中國首席經濟學家汪濤預期，中國房市2026年才會止跌回穩。圖為中國恒大集團在河北石家莊郊區的一處爛尾樓。（路透）
瑞銀中國首席經濟學家汪濤預期，中國房市2026年才會止跌回穩。圖為中國恒大集團在河北石家莊郊區的一處爛尾樓。（路透）

瑞銀中國首席經濟學家汪濤接受官媒訪問時表示，中國樓市目前處於摸底狀態，需觀察後續政策能否盡快落實，預計「拐點」會在2026年出現。

在多地近期密集推出房市利多政策下，中國10月新屋銷售出現好轉跡象。汪濤表示，現在是否見底還有一定的不確定性。因為過去一兩年每一次有穩房地產的措施出來，銷售都有一定好轉，可惜都沒能持續。這一次的措施更大，而且是一攬子組合拳，希望能有一定持續。

她表示，不過目前從11月的數字來看，可能有些城市銷售已開始放緩，所以她覺得現在可能還是處於摸底狀態，可能還有一段時間的震盪，仍需要觀察後續一些穩房地產的措施能否盡快落實。

此外，雖然近期官方推出了一些政策，但明年可能會有一些經濟下行的外部壓力，包括出口等，所以對整個經濟和房地產也會有一定阻力。她認為中國房地產真正企穩回升可能要到2026年的上半年，銷售才會真正見底回升。當然不排除一線城市很可能企穩，速度要快很多。

另據映象網，中信建投研報認為，自9月底中央政治局會議提出要促進房地產市場止跌回穩後，中央與地方層級政策持續推出，市現場氣度顯著提升。參考止跌回穩的國際經驗，海外5國房價下行周期在5-10年左右，跌幅約20%-40%；參照此，中國房價預計在2026年前後止跌穩定。

展望2025年，預計核心城市可望率先回穩，重要指標降幅收窄，銷售面積、新開工面積、竣工面積、投資額分別下滑8.3%、17.9%、7.7%、10.7%。地產開發業務仍在築底中，「併購六條」政策紅利驅動，建議關注向新質生產力轉型的房企；同時防範通縮風險已成為當前政策的重要考量，推薦優質商業類地產公司。

房地產 房價 投資

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