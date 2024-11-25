王楚欽3連冠 霸氣比3衝熱搜 網：「急躁大頭」不見了

王楚欽達成WTT三連冠，開心比出3的手勢。（取材自微博）

中國乒乓名將王楚欽 昨在日本拿下世界乒聯（WTT）總決賽男單決賽冠軍，實現WTT總決賽男單三連冠。賽後，王楚欽比出了「3」的手勢，表示「很開心還能比出3的手勢，謝謝球迷朋友」。這個手勢昨衝上了微博熱搜，中國球迷們紛紛祝賀王楚欽：「那個急躁的『大頭』」不見了，堅定自信的王楚欽又重新站在人們面前」。

據北京青年報報導，WTT福岡總決賽昨在日本福岡縣北九州市立綜合體育館落下帷幕。男單決賽中，頭號種子王楚欽以4：0橫掃東道主選手張本智和。王楚欽不僅連續三年在WTT總決賽戰勝張本智和，更實現WTT總決賽男單三連冠，也鎖定了年終世界第一。賽後，王楚欽和教練王皓擁抱慶祝。

賽後，王楚欽在賽場上比出了「3」的手勢，照片和視頻一經發布，隨即衝上微博熱搜。不少網民留言詢問「為什麼要比出『3』的手勢？」、「『3』的手勢代表什麼意思？」。媒體和球迷解答，這是因為王楚欽實現了WTT總決賽男單三連冠，所以開心比出「3」。

報導指出，王楚欽的乒乓之路一直順風順水，但最大的遺憾出現在了今年的巴黎奧運上。盡管他在混雙和男團項目中都獲得了金牌，但男單比賽被擋在16強門外，幾乎是他職業生涯中遭遇的最大打擊。

昨天贏了張本智和後實現WTT總決賽男單三連冠，有評論稱，王楚欽終於拋除雜念，以挑戰者的身分面對每一場比賽，「那個時常有些急躁的『大頭』不見了，堅定自信的王楚欽重新出現在人們面前」。