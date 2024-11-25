北京「天工」人形機器人對全球開源 將有更多「兄弟姊妹」

「天工」機器人展示多種路況行進、做早餐等技能。（本報資料照片）

京產人形機器人的「頂流」──天工，即將擁有更多「兄弟姊妹」。

近日，中國國家地方共建具身智慧型機器人創新中心啟動「天工開源計畫」，將陸續把本體、資料集、運動控制等方面的技術成果面向行業開源開放。全球的大學、科研院所、集成商等可在此基礎上再開發，加速推動人形機器人真正進入人類生活。

去年4月，北京人形機器人「天工」問世，它像人類一樣的奔跑身姿給人們留下深刻印象。這次開源的便是能在多種地形中平穩移動、實現擬人奔跑的「天工LITE」以及手臂更強壯、配備靈巧手的「天工PRO」。開源之後，其他企業和科研機構可以直接使用相關資料，縮短行業開發周期，降低研發成本。

歷經多次迭代，「天工」不斷成長。像人類一樣，它也有控制平衡與協調能力的「小腦」—全身協同智能小腦平臺，這讓其最高奔跑速度提升至全球領先的12公里／小時；同時，它還可在斜坡、樓梯、草地、碎石、沙地多種複雜地形中平穩移動。而多能具身智慧體平台「開物」未來將擁有200萬條機器人軌跡資料，適配20個以上機器人本體，實現具身能力開發時間降低90%。「我們將聯合全球高校、科研院所、集成商等具備人形機器人二次開發能力的機構，共同打造最具影響力的具身智慧開源開放社區。」創新中心總經理熊友軍介紹。

目前，「天工」的很多圖紙已經可以在網上直接下載。「天工」軟體發展文檔、結構設計文檔已經開放，年底開源的還有結構圖紙、軟體架構、電氣系統等內容，資料集、運動控制訓練框架等方面也將陸續開源開放。

北京將推動人形機器人應用場景建設，創新中心的「天工」將走進汽車工廠參與搬運、檢測 等任務，銀河通用的「蓋博特」將在無人藥房完成分揀、遞送等任務，未來還將會有更多場景開放給人形機器人企業。