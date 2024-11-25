我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

北京「天工」人形機器人對全球開源 將有更多「兄弟姊妹」

中國新聞組／北京25日電
「天工」機器人展示多種路況行進、做早餐等技能。（本報資料照片）
「天工」機器人展示多種路況行進、做早餐等技能。（本報資料照片）

京產人形機器人的「頂流」──天工，即將擁有更多「兄弟姊妹」。

近日，中國國家地方共建具身智慧型機器人創新中心啟動「天工開源計畫」，將陸續把本體、資料集、運動控制等方面的技術成果面向行業開源開放。全球的大學、科研院所、集成商等可在此基礎上再開發，加速推動人形機器人真正進入人類生活。

去年4月，北京人形機器人「天工」問世，它像人類一樣的奔跑身姿給人們留下深刻印象。這次開源的便是能在多種地形中平穩移動、實現擬人奔跑的「天工LITE」以及手臂更強壯、配備靈巧手的「天工PRO」。開源之後，其他企業和科研機構可以直接使用相關資料，縮短行業開發周期，降低研發成本。

歷經多次迭代，「天工」不斷成長。像人類一樣，它也有控制平衡與協調能力的「小腦」—全身協同智能小腦平臺，這讓其最高奔跑速度提升至全球領先的12公里／小時；同時，它還可在斜坡、樓梯、草地、碎石、沙地多種複雜地形中平穩移動。而多能具身智慧體平台「開物」未來將擁有200萬條機器人軌跡資料，適配20個以上機器人本體，實現具身能力開發時間降低90%。「我們將聯合全球高校、科研院所、集成商等具備人形機器人二次開發能力的機構，共同打造最具影響力的具身智慧開源開放社區。」創新中心總經理熊友軍介紹。

目前，「天工」的很多圖紙已經可以在網上直接下載。「天工」軟體發展文檔、結構設計文檔已經開放，年底開源的還有結構圖紙、軟體架構、電氣系統等內容，資料集、運動控制訓練框架等方面也將陸續開源開放。

北京將推動人形機器人應用場景建設，創新中心的「天工」將走進汽車工廠參與搬運、檢測等任務，銀河通用的「蓋博特」將在無人藥房完成分揀、遞送等任務，未來還將會有更多場景開放給人形機器人企業。

檢測

上一則

中國促消費 上海、北京等地再發消費券 涵蓋餐飲電影等

下一則

扁肉、烙粑、金包銀…沙縣小吃赴台灣交流

延伸閱讀

中國出口今年有望創新高 客戶趕在川普上任前提早下單

中國出口今年有望創新高 客戶趕在川普上任前提早下單
美前官員：烏克蘭若被迫求和 北京將對台操作疑美論

美前官員：烏克蘭若被迫求和 北京將對台操作疑美論
呼吸道傳染疾病高發期 北京多家醫院相關科室超出負荷

呼吸道傳染疾病高發期 北京多家醫院相關科室超出負荷
川普2.0前習近平打穩定牌 西方對北京仍懷戒心

川普2.0前習近平打穩定牌 西方對北京仍懷戒心

熱門新聞

蘭州交通大學一對情侶在樓梯上激情交戰，全被遠處學生目擊拍下。（視頻截圖）

蘭州高校男女在隱密樓梯「埋頭苦幹」 大膽動作全被拍

2024-11-22 06:30
網友分享自己到酒店開房洗衣的體驗。（取材自小紅書）

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

2024-11-18 07:30
萬達集團創始人王健林，被目擊在雲南大理雞足山金頂寺拜佛。（取材自前海時代Financial）

欠債百億的王健林金頂寺拜佛被拍 乾瘦蒼老、面容憔悴

2024-11-19 07:30
山西網紅「丐中丐」夫妻日前駕車直播時突遇橫禍，夫妻倆雙雙遇難，圖為事故現場。(取材自快科技)

「丐幫第58任幫主」直播中遇橫禍身亡 網友目睹全過程驚呆

2024-11-23 08:00
警方出示的屍檢報告。(取材自紫牛新聞)

甘肅高三女陪閨密赴宴被灌酒 遭2男強姦致死 屍檢曝細節

2024-11-21 07:30
圖為2021年3月案件在西九龍裁判法院提堂，戴耀廷（右）由懲教署車輛押送至法院。（中新社資料照片）

香港首宗顛覆國家政權案 45人被判刑 戴耀廷10年 黃之鋒56個月

2024-11-18 23:00

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」