中金牌得主跳擦邊舞 挨轟「給體操扣屎盆」卻因禍得福

前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，穿著性感、動作撩人。( 視頻截圖)

前中國體操女隊隊員吳柳芳近日在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，視頻中她穿著性感、動作撩人，引發爭議。東京奧運 體操女子平衡木冠軍管晨辰怒斥吳柳芳「不要給體操扣屎盆子」，吳柳芳則回應「吃不著葡萄說葡萄酸」，隨後又出面道歉，但這場口水戰反讓吳柳芳因禍得福，一天漲粉超過100萬。

新黃河報導，吳柳芳在某社交平台上發布了50餘部作品，其中大多以美女跳舞為主題，且衣著較為暴露，部分視頻內容確實存在打「擦邊球」的嫌疑。

前中國體操女隊隊員吳柳芳在社交媒體平台上發布了一系列跳舞視頻，視頻中她穿著性感、動作撩人。(視頻截圖)

管晨辰對吳柳芳的行為強烈不滿，她在吳柳芳的一條視頻下方留言道：「前輩姐姐，你要擦就擦你的唄，就不要給體操扣屎盆子了，你的正能量體操好像不需要。」言辭犀利，直指吳柳芳的行為有損體操形象。面對管晨辰的批評，吳柳芳回應：「吃不著葡萄說葡萄酸？」

而經過管晨辰的點評後，吳柳芳的關注度持續攀升，一天漲粉超100萬。目前相關評論已不可見，但這場「口水戰」引發了大量網友討論。一些網友認為，吳柳芳退役後有權選擇自己的生活方式，只要她沒有違法亂紀，就不應該受到指責。而另一些網友則持相反觀點，他們認為吳柳芳作為曾經的體操運動員，應該珍惜自己的羽毛，維護體操運動的形象。

隨後吳柳芳在直播中鞠躬道歉，「因為我跟我師妹拌嘴，耽誤了大家的時間，占用了公共資源，這個確實真的很不好意思，這個鞠躬是向大家道歉的，對不起」。