不到2年瘦成皮包骨 百萬抗癌網紅「湘妹子」走了

湘妹子日前和陳班長的妻子「小雨點媽媽」視頻連線通話。其確診不到兩年瘦成皮包骨的樣子，令人心痛。（視頻截圖）

百萬粉絲的抗癌網紅「努力堅強的湘妹子-阿妹」，於2023年確診胃癌末期，更被醫師判定只剩三個月生命，但她不放棄、積極抗癌，但確診不到兩年瘦成皮包骨的樣子，令人心痛；日昨，她的兒子發出訃聞，證實了她的死訊。

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極目新聞報導，湘妹子1971年出生，今年53歲，她是在2023年4月被檢查出胃癌晚期，因為全身多處轉移了，所以根本就沒有手術的機會。但湘妹子還是十分頑強地在和癌症 作鬥爭，更將抗癌過程拍成影片上傳到抖音 ，鼓勵其他癌友。

不過，在治療的過程中，可以看到她明顯的日益消瘦，湘妹子更透露，自己曾一度長達四個多月無法進食，導致體重從120斤（60公斤）暴瘦到70斤（35公斤）。

剛確診罹癌的湘妹子。（視頻截圖）

湘妹子原本有個幸福的家庭，她的老公十分帥氣。但在湘妹子34歲那年，老公因肝癌過世，給湘妹子留下了年幼的兒子和年邁的婆婆。湘妹子19年未改嫁，獨自將兒子養大，照顧年邁的婆婆。

此前湘妹子一直很關心另一抗癌網紅陳班長。11月16日，她還和陳班長的妻子「小雨點媽媽」視頻連線通話。不料次日，「小雨點媽媽」發布訃告稱，愛人「陳班長」去世。妻子稱陳班長18歲當兵，34歲退役後查出淋巴癌晚期，因病不幸逝世，年僅36歲，女兒兩周前剛滿三歲。

在「小雨點媽媽」和「湘妹子」視頻通話中，「湘妹子」確診不到兩年瘦成皮包骨的樣子，令人心痛。